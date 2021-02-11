亞投行公布，至2023年7月1日，該行所有投資項目將實現與《巴黎協定》相關目標，即在本世紀末，將全球氣溫升幅目標，控制在低於工業化前2攝氏度內、甚至1.5攝氏度內的水平。該行指，至2030年，發展中國家每年用於增強氣候韌性的成本需求預計需要1400至3000億美元，然而據聯合國數據，現有相關投資僅有300億美元。

亞投行表示，目前該行正在對其投資項目進行應用測試，以確保項目可以符合《巴黎協定》中所規定的各項關於低碳、氣候適應性方面的目標，方法借鑒包括亞投行在內的多家多邊開發銀行正在共同研究制定的國際標準和管理框架。

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