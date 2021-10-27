道指、標指再創即市及收市新高 道指15點連升第3日
文章日期：2021年10月27日 08:15
美國10月消費者信心指數意外上升，加上業績期企業盈利表現強勁，推動美股美股向上，道指、標指再創即市及收市新高，道指連升3日，累計升153.8點，標指及納指亦連升兩日。UPS和通用電氣都在業績發布後向上。部分企業收市後公布業績，受雲計算業務的強勁表現推動，微軟季度銷售和利潤成長。谷歌母公司Alphabet季度營收高於市場預期。
道瓊斯工業平均指數收漲15點，升幅0.05%，報35756點。標普500指數收漲8點，升幅0.19%，報4574點。納斯達克綜合指數收漲9點，或0.06%，報15235點。
聯合健康升1.15%，報454.64美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻33點，而波音跌1.44%，報209.81元，拖低道指20點。
科技股方面，蘋果收市報149.32元，升0.45%，谷歌母公司Alphabet收市報2786.17元，升1.35%，亞馬遜收市報3376.07元，升1.67%，Facebook收市報315.81元，跌3.91%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.75%，報475點。德國DAX指數收漲1.02%，報15757點；法國CAC 40指數漲0.8%，報6766點；英國富時100指數收漲0.76%，報7277點。