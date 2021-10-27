美國10月消費者信心指數意外上升，加上業績期企業盈利表現強勁，推動美股美股向上，道指、標指再創即市及收市新高，道指連升3日，累計升153.8點，標指及納指亦連升兩日。UPS和通用電氣都在業績發布後向上。部分企業收市後公布業績，受雲計算業務的強勁表現推動，微軟季度銷售和利潤成長。谷歌母公司Alphabet季度營收高於市場預期。