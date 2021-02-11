首九個月收入創新高達157.5億元(20.3億美元)，按年升51.5%，新增訂單總額創新高達208.7億元，按年升80.3%；毛利率大幅提升，按年增加362點子，至40.3%；盈利創新高達22.6億元，按年升333.9%；每股盈利創新高達5.49元。

於9月30日，未完成訂單總額為110.1億元。

公司預測2021年第四季度的收入將介乎7.2億美元至7.7億美元之間。根據此預測收入的中位數，集團二零二一年全年收入估計將達約28億美元，按年增長約46%並刷新集團紀錄。

公司指，受疫情引起的限制、全行業半導體的短缺以及供應鏈和物流出現瓶頸的情況下，公司仍能夠充分履行承諾，其首九個月的收入及新增訂單總額均創新高，毛利率亦大幅提升，同時未完成訂單總額亦有所增加。集團調整了其高度靈活的全球產能分配能力，亦在必要時進行現貨採購以維持策略性存貨水平。此舉有助集團實現新高水平的付運。

半導體解決方案分部於第三季度，收入表現強勁，錄得35.5億元（4.56億美元）。新增訂單總額以主流引線焊接機及固晶機所主導，先進配置覆晶工具亦錄得強勁的按年及按季增長。本季度的分部毛利率為43.6%，按年增長359點子，按季則輕微下降27點子。本季度分部盈利升至7.99億元，按年增長349.1%。

SMT解決方案分部於第三季度，亦錄得強勁的收入表現，達26.9億元（3.45億美元）及強勁的新增訂單總額為21.7億元（2.79億美元)，按年增長22.4%。值得注意的是，汽車和工業應用持續錄得強勁的勢頭。本季度的分部毛利率為36.6%，按年及按季分別飆升675點子及116點子。本季度分部盈利增長至5.72億元，按年增長233.1%。

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