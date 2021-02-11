港股ADR跌102點 夜期低水226點 港交所、平保等業績
文章日期：2021年10月27日 09:01
美股向上，港股ADR跌102點或0.39%，報25936點，即月恒指夜期跌227點，低水226點，報25812點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.2%，折合報496元；阿里巴巴（9988）跌2.39%，折合報165.45元；美團（3690）跌1.23%，折合報279.53元；匯控（0005）升0.77%，折合報47.87元；建行（0939）跌0.25%，折合報5.38元。
道期現升0.019%；標期現升0%；納期現跌0.02%。日股現跌0.37%，韓股現跌0.51%，澳股現跌0.19%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，百威亞太（1876）、港交所（0388）、平保（2318）等。
ASM Pacific（0522）第三季收入創新高按年升70% 料全年達28億美元。
復藥（2196）11億增持疫苗研發企業安特金。
中電信（0728）美洲公司被撤銷營運許可。
華能國際電力（0902）上季轉蝕35億。
中國鋁業（2600）第三季純利按年增長逾4倍，達22億人幣。
創維集團（0751）首三季純利7.63億元，增長40%。
中國據報敦促恒大（3333）許家印動用個人身家償付債務。
穆迪擬對澳博（0880）進行調低評級檢討，關注銀行貸款再融資進度。
白雲山（0874）首三季多賺25%。
時間廊母企寶光（0084）發盈警，計入政府補助後仍蝕6500萬。
歐舒丹（0973）上季銷售額升至35億，上半年同店銷售增長11.9%。
萬洲國際（0288）首三季生物公允價值調整前純利跌12%。
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