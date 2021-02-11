恒指今早低開243點或0.94%，報25795點，成交金額34億元；國指今早低開110點或1.19%，報9149點。恒生科技指數開市報6532點，跌1.82%。恒指跌至10天線(25773.65點)，科指則跌穿10天線(6537.51點)。