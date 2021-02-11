恒指低開243點跌近10天線 科指跌穿10天線 美團跌2.8%
文章日期：2021年10月27日 09:24
恒指今早低開243點或0.94%，報25795點，成交金額34億元；國指今早低開110點或1.19%，報9149點。恒生科技指數開市報6532點，跌1.82%。恒指跌至10天線(25773.65點)，科指則跌穿10天線(6537.51點)。
藍籌9隻升，34隻下跌，17隻無升跌。萬洲（0288）升2.29%，報5.35元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）升1.08%，報121.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點；美團（3690）跌2.83%，報275元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低66點。
恒生科技指數成份股3隻升，24隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）開市報86.55元，升2.12%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報585元，跌6.47%。
多間公司公布業績，績前表現如下，百威（1876）開市報19.04元，跌1.24%；港交所（0388）開市報480元，跌0.37%；中國平安（2318）開市報60元，跌1.07%。
ASM Pacific（0522）第三季收入創新高按年升70% 料全年達28億美元。開市報86.55元，升2.12%。
復藥（2196）11億增持疫苗研發企業安特金。開市報38.95元，升1.3%。
中電信（0728）美洲公司被撤銷營運許可。開市報2.74元，跌0.36%。
華能國際電力（0902）上季轉蝕35億。開市報3.53元，跌3.29%。
中國鋁業（2600）第三季純利按年增長逾4倍，達22億人幣。開市報5.34元，跌0.93%。
創維集團（0751）首三季純利7.63億元，增長40%。開市報2.47元，升2.92%。
中國據報敦促恒大（3333）許家印動用個人身家償付債務。恒大開市報2.54元，跌0.78%。
穆迪擬對澳博（0880）進行調低評級檢討，關注銀行貸款再融資進度。開市報5.99元，跌0.17%。
白雲山（0874）首三季多賺25%。開市報20.1元，升0.5%。
時間廊母企寶光（0084）發盈警，計入政府補助後仍蝕6500萬。無成交，報0.075元。
歐舒丹（0973）上季銷售額升至35億，上半年同店銷售增長11.9%。無成交，報24.9元。
萬洲國際（0288）首三季生物公允價值調整前純利跌12%。開市報5.35元，升2.29%。
破底股方面
破底股包括，禹洲（1628）創上市新低，見0.89元，開市報0.89元，跌1.11%。
異動股
上升異動股，包括，綠城服務（2869）開市報8.84元，升5.36%；BC科技（0863）開市報12.68元，升3.93%；雲頂新耀（1952）開市報49.9元，升3.42%；天立教育（1773）開市報1.56元，升3.31%；創維集團（0751）開市報2.47元，升2.92%；康寧傑瑞製藥（9966）開市報17.98元，升2.51%；新奧能源（2688）開市報131元，升2.5%；築友智造（0726）開市報0.82元，升2.5%；美的置業（3990）開市報13.22元，升2.48%；萬洲（0288）開市報5.35元，升2.29%。
下跌異動股，包括，宇華教育（6169）開市報4.08元，跌14.29%；嗶哩嗶哩（9626）開市報585元，跌6.47%；小鵬汽車（9868）開市報180元，跌5.41%；晶苑國際（2232）開市報2.57元，跌4.46%；網易（9999）開市報151.4元，跌3.99%；百度（9888）開市報163元，跌3.89%；華電國際（1071）開市報2.74元，跌3.52%。
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