中國9月全國規模以上工業企業利潤按年增長16.3%
文章日期：2021年10月27日 09:37
國統局公佈，中國9月份全國規模以上工業企業利潤按年增長16.3%，實現利潤總額7387億元人民幣，8月份按年增長10.1%至6803億元。 1-9月份全國規模以上工業企業利潤按年增長44.7%至6.34萬億元，兩年平均增長18.8%。
國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，第三季，工業生產延續恢復態勢，利潤保持良好增勢，企業效益狀況不斷向好，盈利水平、資產負債率及資金周轉狀況同比持續改善。第三季度，在41個工業大類行業中，有29個行業利潤較2019年同期增長，佔70.7%，大多數行業總體效益狀況好於疫情前。其中，有18個行業利潤兩年平均增速達到或超過10%。
朱虹解讀指，企業運營狀況明顯改善，包括單位費用下降，盈利水平提高；資金周轉加快，運營效率提升。企業營業收入利潤率為6.70%，同比提高0.13個百分點。企業應收賬款平均回收期同比縮短3.8天，較上月末縮短0.4天。產成品存貨周轉天數同比縮短1.5天，較上月末縮短0.3天。
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