伍楊玉如指，希望在香港一些具標誌性的地點開理財中心，而對保險客戶而言，亦是一站式的中心，此中心是該行在香港的首個財管中心，選址近高鐵站，附近亦有酒店及消費配套，方便大灣區客戶。她又說，該行將通過大灣區60間財管中心的5000多名零售銀行員工提供跨境理財通服務，而該行今年計劃在港招聘300至400名前線財管專家，當中包括專門提供跨境理財通服務的人手。

匯豐保險香港行政總裁文德華認為，財富管理中心及尊尚健康管理中心可發揮協同效應，中心提供投保所需的健康檢查，同日發出體檢報告，客戶毋須離開分行，可馬上完成投保程序。他透露，計劃明年在港島、大灣區內各設一家尊尚健康管理中心，皆沿用毗鄰財管中心的運作模式。

文德華提到，本地保險需求保持旺盛，今年上半年本地客戶的新造保費按年增35%，料下半年仍有強勁的增長勢頭，下半年業務增長動力包括：疫情發生後，本地客戶對健康保障的需求持續上升；匯豐保險提供全面的健康保障產品，加上特別針對高資產淨值客戶而設的保障，配合該行提供的融資方案，滿足高資產淨值客戶的健康及財富需要；於數碼銷售的市場分額保持升勢，今年上半年，匯豐保險佔整體數碼銷售渠道的新造人壽業務年度化保費總額逾四成。他又預計，當恢復通關時，內地客戶會對中心感到興趣。

位處K11 ATELIER的匯豐財富管理中心及匯豐保險尊尚健康管理中心，當中財管中心佔地逾一萬平方呎，設施包括櫃員機、展示該行歷史收藏的文物畫廊、咖啡閣等。健康管理中心提供保險核保所需的體檢服務，包括醫學檢測、尿液和血液測試、心電圖等，該中心亦提供其他健康服務，例如疫苗接種、健康檢查、過敏原測試、預防三高疾病的生活習慣計劃等。

記者：胡學能

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