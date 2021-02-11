港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連升4日 見逾半年最長升浪
文章日期：2021年10月27日 11:16
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，對上一次連升4日是3月10日，當日拆息報0.1678%。港元1個月期HIBOR升0.01點子至0.06714%，是2021年9月9日後最高，當日報0.06792%。
港元現報7.7767元貶值11點子，曾貶值最多24點子，報7.778元，亦曾升值最多2點子，報7.7754元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.18點子至0.03625%；1星期HIBOR跌0.1點子至0.04304%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.04946%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.13點子至0.15324%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.21643%；12個月期HIBOR跌0.05點子至0.31808%。
美元指數現報93.915貶值0.034點或0.04%。
美元1個月期LIBOR報0.08775%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0206%，連續4日擴闊，利差是2021年10月20日後最高，當日差距為-0.0193%
對上一次連續4日擴闊，是2021年9月29日，當日利差報-0.0183%。
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