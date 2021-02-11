ASM太平洋：料今年度訂單仍會維持高水平 看好中國市場業務
文章日期：2021年10月27日 11:50
ASM太平洋（0522）管理層表示，集團第三季新增訂單較首季及次季出現放緩跡象，但與去年比較仍處於一個高水平，預計截至今年度的訂單量仍會維持一個非常高的數字。至於產品交付期方面，管理層表示，普遍大眾對晶片交付期約是5至6個月，以需求量較大的產品交付期平均需要4至5個月。
管理層又提及，收購汽車攝像頭主動校準領域的領導者AEi公司是經過長時間的佈局，並明確對方在市場的領導地位，又認為對方在市場上屬年輕，具有一定的增長潛力。管理層又回應指，收購對方是明確集團將進一步應對智能汽車市場趨勢。
管理層表示，汽車行業對晶片封裝的需求持續強勁，對集團繼續維持高利潤增長是一個好兆頭。至於各地區發展方面，管理層表示，所有地區業務均較去年表現更好，當中特別看好中國市場的發展，不僅是因為該地擁有強大的銷售能力，更因為當地大力推動智能駕駛等技術。談及市場發展趨勢，管理層表示，目前消費者對高端電子產品的需求是一個關鍵領域，因此對高端晶片封裝的需求亦愈來愈大。產能方面，管理層表示，首九個的訂單量非常強勁，坦言希望勢頭可以得到緩解，對普遍生產行業而言需要一定時間來消化產能。管理層透露，透過與與客戶商討，調節時間表，目前產能屬正常和健康水平。
ASM 太平洋曾跌最多4.37%，見9月29日後最大跌幅，低見81.05元，現報82.7元，跌2.42%。
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