抖音創始人38歲的張一鳴財富按年增長3倍或2300億元，超過騰訊（0700）首席執行官馬化騰和阿里巴巴（9988）創辦人馬雲，以3400億元位居第二。至於第三名為新能源汽車電池供應商寧德時代曾毓群，其財富增長至去年的近3倍或2000億，以3200億元首次進入前三。

馬化騰財富按年跌19%或730億元，以3170億元位列第四。去年首富馬雲財富下降36%或1450億元，以2550億元位居第五。

深陷債務危機的恒大（3333），主席許家印為2017年首富，去年其身家按年跌1620億元，為今年胡潤百富榜財富下降最多的企業家，以730億從去年的第五位跌至第70位。

胡潤表示，今年房地產行業首次沒有一位企業家進入前十。房地產行業前兩名是碧桂園（2007）聯席主席楊惠妍和恒地創辦人、人稱「四叔」的李兆基，兩人分別以1850億元和1700億元位列榜單第11位和第15位。

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