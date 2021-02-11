恒指半日跌396點 科指齊穿10天線兼下試50天線 北水轉流入
文章日期：2021年10月27日 12:21
大市無力升穿100天線後，隔晚中概股受挫，拖累恒指今早低開243點見半日高位，最多跌483點，伙科指齊齊失守10天線兼下試50天線。
恒指半日跌396點或1.52%，報25642點，高低波幅240點，成交金額679億元；國指跌163點或1.77%，報9095點。恒生科技指數收報6433點，跌3.32%。恒指暫連跌兩日，科指國指連跌3日。
恒指失守10天線(25758.33點)下試50天線(25347.43點)，受制於100天線(26533.66點)；科指失守10天線(6527.55點)下試50天線(6391.48點)，受制於100天線(6950.59點)。
藍籌17隻升，41隻下跌，2隻無升跌。潤地（1109）升2.56%，收報32元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升0.95%，收報47.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；海底撈（6862）跌6.34%，收報23.65元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌4.1%，收報271.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低96點。
恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.29元，跌0.48%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報28.9元，跌8.69%。
北水南下合計淨流入1.58億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出12.47億元人民幣，終止連續6日流入
ASM太平洋（0522）：料今年度訂單仍會維持高水平 看好中國市場業務。今早，ASM公布第三季收入創新高按年升70% 料全年達28億美元。收報82.9元，跌2.18%。
胡潤百富榜：鐘睒睒首登榜首，馬化騰馬雲跌出三甲，許家印急跌至70位。四人主要股份表現如下，農夫山泉（9633）收報39.8元，升0.51%；阿里巴巴（9988）收報164.3元，跌3.07%；騰訊（0700）收報486.2元，跌3.15%；恒大（3333）收報2.57元，升0.39%。
宇華教育（6169）折讓12%配股，股價曾跌最多25%，是2018年8月13日後最大跌幅，收報3.61元，跌24.16%。
彩生活（1778）未按時還款，鄰里樂控股強制轉讓予碧服（6098），彩生活曾跌最多40.71%，創上市以來最大跌幅，低見1.5元，創上市新低，收報1.75元，跌30.83%。花樣年（1777）停牌；碧桂園服務（6098）收報63.1元，跌1.48%。
多間公司公布業績，績前表現如下，百威（1876）收報19.3元，升0.1%；港交所（0388）收報475.8元，跌1.25%；中國平安（2318）收報60.4元，跌0.41%。
復藥（2196）11億增持疫苗研發企業安特金。收報36.95元，跌3.9%。
中電信（0728）美洲公司被撤銷營運許可。收報2.74元，跌0.36%。
華能國際電力（0902）上季轉蝕35億。收報3.94元，升7.95%。
中國鋁業（2600）第三季純利按年增長逾4倍，達22億人幣。收報4.99元，跌7.42%。
創維集團（0751）首三季純利7.63億元，增長40%。收報2.54元，升5.83%。
中國據報敦促恒大（3333）許家印動用個人身家償付債務。收報2.57元，升0.39%。
穆迪擬對澳博（0880）進行調低評級檢討，關注銀行貸款再融資進度。收報5.96元，跌0.67%。
白雲山（0874）首三季多賺25%。收報19.74元，跌1.3%。
時間廊母企寶光（0084）發盈警，計入政府補助後仍蝕6500萬。收報0.075元，無升跌。
歐舒丹（0973）上季銷售額升至35億，上半年同店銷售增長11.9%。收報26.3元，升5.62%。
萬洲國際（0288）首三季生物公允價值調整前純利跌12%。收報5.3元，升1.34%。
破頂股表現
破頂股包括，中裕燃氣（3633）創52周高，見7.68元，收報7.54元，升0.13%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，無升跌。
破底股方面
內房物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見1.5元，收報1.75元，跌30.83%；禹洲（1628）創上市新低，見0.86元，收報0.87元，跌3.33%；粤海置地（0124）見52周低0.74元，收報0.76元，升1.33%；越秀房託（0405）見52周低3.28元，收報3.32元，升1.22%；越秀地產（0123）見52周低6.73元，收報6.83元，跌0.58%。
醫療醫藥股破底，包括，心通醫療（2160）創上市新低，見5.28元，收報5.3元，跌5.53%；諾輝健康（6606）創上市新低，見29.15元，收報29.25元，跌6.55%；康諾亞（2162）創上市新低，見38.65元，收報38.8元，跌4.43%；泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.077元，收報0.083元，升2.47%；碧生源（0926）創上市新低，見0.24元，收報0.242元，跌1.22%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見13.38元，收報13.4元，跌3.87%；聯康生物（0690）見52周低0.087元，收報0.088元，跌2.22%；翰森製藥（3692）見52周低18.02元，收報18.16元，跌2.26%；石四藥集團（2005）見52周低3.65元，收報3.66元，跌3.94%；聯邦制藥（3933）見52周低4.94元，收報4.96元，跌2.55%；佳兆業健康（0876）見52周低0.119元，收報0.122元，跌9.63%。
科技股破底，包括，雲遊控股（0484）創上市新低，見1.1元，收報1.12元，跌5.08%；優趣匯（2177）創上市新低，見4.7元，收報4.7元，跌3.49%；FRIENDTIMES（6820）見52周低1.15元，收報1.15元，跌0.86%。
教育股破底，包括，楓葉教育（1317）見52周低1.27元，收報1.3元，跌2.26%。
破底股包括，龍皇（8493）創上市新低，見0.098元，收報0.098元，跌6.67%；海底撈（6862）見52周低23.65元，收報23.65元，跌6.34%；星島（1105）見52周低0.63元，收報0.65元，跌1.52%；都市麗人（2298）見52周低0.56元，收報0.58元，無升跌；深圳國際（0152）見52周低9.55元，收報9.58元，跌1.54%。
異動股
上升異動股，包括，港華燃氣（1083）收報5.4元，升9.09%；聯眾（6899）收報0.445元，升8.54%；華電國際（1071）收報3.07元，升8.1%；華能國電（0902）收報3.94元，升7.95%；朝雲集團（6601）收報3.83元，升7.89%；中國電力（2380）收報3.75元，升7.45%；華潤電力（0836）收報19.32元，升6.27%；企展控股（1808）收報0.085元，升6.25%；創維集團（0751）收報2.54元，升5.83%；L'OCCITANE（0973）收報26.3元，升5.62%。
下跌異動股，包括，百富環球（0327）停牌；彩生活（1778）創上市新低，見1.5元，收報1.75元，跌30.83%；宇華教育（6169）收報3.61元，跌24.16%；高陽科技（0818）收報1.05元，跌18.6%；普天通信（1720）平上市低位0.3元，收報0.31元，跌15.07%；中國環保科技（0646）收報0.32元，跌13.51%；世界華文媒體（0685）收報0.27元，跌10%；佳兆業健康（0876）見52周低0.119元，收報0.122元，跌9.63%；比高（8220）收報0.042元，跌8.7%；眾安在綫（6060）收報28.9元，跌8.69%。
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