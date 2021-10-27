黄志祥又表示，將來會否進一步在內地物色新項目，視乎是否恢復通關而定，始終一日未能通關而未能看到項目具體情況。副主席黄永光則稱，集團過去數年已留意大灣區的發展機會，並且聯同嘉里及九龍倉 （0004） 合作發展兩個項目，他們除此之外，會繼續留意新的機會。

由於北部都會發展龐大並有鐵路連接大灣區及前海，黄永光說，他們會细心研究，認為項目非常好，並會支持施政報告，原因是有龐大發展，亦可創造65萬個就業機會。集團亦已在北部都會區內的錦上路站有合資發展項目共2200個單位。集團營業部聯席董事田兆源更指出，聯同日出康城新一期共1800伙、黄竹坑站800伙，及中環卑利街One Central Place121伙，共有近5000伙單位推出，集團應佔1800伙。當中One Central Place會在年底前推出。

黃永光續稱，香港樓市近半年至9個月一手盤成交推售理想，主要由用家入市，反映有剛性需求，利息處於低水平。黄志祥補充，就算近期集團出資近10億元，聯同家族旗下公司參與新加坡項目發展，但是將來仍主要在港物色發展。

在商場租務方面，黃永光說，租務比上年進步，希望最差的時候過去，租金已見底，人流比上年同期增加21%，消費券亦有助促進消費。集團旗下亦推出S+REWARDS，已錄17萬下載，冀推出優惠帶動消費。另已見减租或豁免租金已較前減少很多，近3至4個刃亦見多了飲食租户洽租。至於酒店方面，他指出，業務能否改善，視乎何時通關，並已做好成本控制，推出Staycation及本地旅遊項目吸引住客。

黄志祥續稱，集團已持有大酒店 （0045） 5%，暫時無意增持，並在有機會及價錢時，增持大酒店及信置。

黃永光續稱，集團並無持有農地，但是在與政府合作建造更多單位方面，會考慮其他方法。該集團近幾個月，已聯同本地的非政府組織，研究和運房合作，興建過渡性房屋，但是目前進展尚未到達對外披露階段。

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