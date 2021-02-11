10月港股MPF賺4.4% 全年仍跑輸懶人基金
文章日期：2021年10月27日 15:22
強積金研究機構駿隆公布10月強積金表現指數，截至上周三（21日）的10月份回報為2.6%，以截至今年6月底的計劃成員數目454萬人，和截至9月底的人均資產25.68元計算，期內人均回報為6642元。年初至今的回報為2.2%，人均回報為5646元。
駿隆指，隨新冠疫情影響逐漸消退，美國失業率進一步下降，勞動市場逐步恢復正常，短期經濟前景樂觀，帶動整體10月基金資產表現良好。
期內以強積金股票基金表現好過債券，股票基金指數在10月份回報為4.2%，年初至今有2.2%，固定收益基金指數10月蝕0.1%，年初至今累虧0.9%。混合資產基金指數10月賺2.1%，全年賺3.8%。
在各資產分類中，首兩大最高資產值的成份基金指數，香港股票基金和大中華股票基金10月分別上升4.4%和4.2%，年初至今分別仍蝕5.7%和3.8%。約六成持有美股等環球股票的預設投資策略（DIS）核心累積基金10月回報為2.3%，年初至今累升8.4%，仍較港股回報為高。固定收益基金方面，強積金保守基金10月和按年回報打平，保證基金10月升0.1%，年初至今仍輸0.4%。
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