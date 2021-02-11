駿隆指，隨新冠疫情影響逐漸消退，美國失業率進一步下降，勞動市場逐步恢復正常，短期經濟前景樂觀，帶動整體10月基金資產表現良好。

期內以強積金股票基金表現好過債券，股票基金指數在10月份回報為4.2%，年初至今有2.2%，固定收益基金指數10月蝕0.1%，年初至今累虧0.9%。混合資產基金指數10月賺2.1%，全年賺3.8%。

在各資產分類中，首兩大最高資產值的成份基金指數，香港股票基金和大中華股票基金10月分別上升4.4%和4.2%，年初至今分別仍蝕5.7%和3.8%。約六成持有美股等環球股票的預設投資策略（DIS）核心累積基金10月回報為2.3%，年初至今累升8.4%，仍較港股回報為高。固定收益基金方面，強積金保守基金10月和按年回報打平，保證基金10月升0.1%，年初至今仍輸0.4%。

其他報道

宏利香港委任歐陽佩玲為新首席營運總監

【有片：選股王】金風漲一成短線有支持 可候回調吸納

高陽科技停牌 聯營公司高陽停牌 稱待發內幕公告

馬雲現身荷蘭 再考察農業科技

信置留意北部都會招標機會

恒指半日跌396點 科指齊穿10天線兼下試50天線 北水轉流入

港交所首三季盈利按年升15%

ASM太平洋：料今年度訂單仍會維持高水平 看好中國市場業務

胡潤百富榜：鐘睒睒首登榜首 馬化騰馬雲跌出三甲 許家印急跌至70位