對於近年電商在促銷活動中，不再頻繁公布GMV（商品成交金額），董本洪稱集團的重心已轉至可持續發展，故更重視「雙11」所帶來的價值，亦對其表現有信心。他指出，今年「雙11」是史上最大型的促銷活動，包括29萬個商家參與，銷售1400萬件折扣商品，估計吸引9億名中國消費者。

董本洪表示，疫情加速各行業數字轉型，內地電商行業今年以來增長70.2%，對中國零售業佔比非常重要。他說，在國際旅行的限制之下，消費者願意購買海外貨品且帶動B2C業務增加，相信天貓國際可滿足這個方面的需求。阿里也在直播帶貨方面支持商家，董本洪表示直播可以更好的與消費者互動，也可以更好的完成交易；同時亦提供不少內容營銷的功能，形容非常有趣。

阿里巴巴現報164.8元，跌2.77%。