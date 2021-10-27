民建聯倡仿效內地遏止未成年人沉迷打機 民政局：營運商須遵守法例
文章日期：2021年10月27日 15:54
中央近期着力整頓手遊業，明確限制未成年人的遊戲時間。有議員提問港府會否研究及參考相關做法，採取遏止未成年人沉迷網絡遊戲的措施時，民政事務局局長徐英偉未有明確回應，僅稱「在香港提供網絡遊戲的遊戲營運商須遵守所有相關香港法例」，強調相關政府部門、非政府機構、學校及其他組織均有提供不同類型的服務及項目應對上述問題。
徐英偉書面答覆立法會議員李慧琼提問時指，就與手機遊戲相關的消費問題，消委會於今年年初，在其出版的《選擇》月刊內一篇相關的報導中，呼籲手機遊戲開發商及代理商提高資訊的透明度（包括標示透過「課金」在手機遊戲中參與抽獎的中奬機率、公開中奬者名單等），並讓家長設定「課金」上限。消委會亦提醒玩家留意與手機遊戲公司之間的協議及條款，包括相關退款條款。
當局表示，港府十分重視網絡安全，一直積極推廣相關資訊，以提升大眾（特別是學生）對網絡安全的知識。在過去兩個學年，資科辦與專業團體共合辦了20多次實體或遙距模式的學校探訪，向超過5100名師生傳遞資訊保安的訊息。
民建聯早前調查未成年人玩網絡遊戲的情况，並促政府仿效中國、韓國等地，立法規管青少年玩網絡遊戲，包括實名註冊、限制使用時間及遊戲題材等。
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