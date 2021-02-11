恒指今早低開243點見全日頂，早市亦見全日低位最多跌483點，午後變動不大，維持全日高低波幅240點。

恒指收市跌409點或1.57%，報25628點，成交金額1206億元，較上日增加5.88%；國指跌165點或1.79%，報9093點。恒生科技指數收報6441點，跌3.19%。

藍籌16隻升，43隻下跌，1隻無升跌。長建（1038）升1.56%，收報45.6元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升0.74%，收報47.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點；海底撈（6862）跌7.52%，收報23.35元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌5.09%，收報268.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低119點。

恒生科技指數成份股0隻升，29隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.33元，無升跌；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報29.5元，跌6.79%。

恒指失守10天線(25757點)下試50天線(25347.16點)，受制於100天線(26533.53點)；科指同樣失守10天線(6528.39點)下試50天線(6391.65點)受制於100天線(6950.68點)。

北水南下合計淨流出22.18億元，較上日增加8.77%，連續第2日流出，累計流出42.58億元，對上一次連續2日淨流出是9月23日。南水北上合計淨流出30.42億元人民幣，終止連續6日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.86%，是10月4日後最大跌幅，當日跌幅為2.72%。今早低見25555.17點，是10月19日25458.03點後最低。今日收市價是10月18日後收市新低。連跌2日，累計跌503.29點，對上一次連跌2日是10月4日，另外亦連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月24日。

科指曾跌最多3.89%，是9月20日後最大跌幅，當日跌幅為4.58%。今日低見6395.62點，是10月19日6334.29點後最低。今日收市價是10月18日後收市新低。連跌3日，累計跌312.72點，對上一次連跌3日是10月4日，另外亦連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月24日。

國指曾跌最多3.89%，是9月20日後最大跌幅，當日跌幅為4.58%。今日低見6395.62點，是10月19日6334.29點後最低。今日收市價是10月18日後收市新低，當日報6324.27點。連跌3日，累計跌312.72點，對上一次連跌3日是10月4日，另外亦連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月24日。

午後消息股表現

馬雲現身荷蘭 再考察農業科技。另，阿里（9988）董本洪：互聯互通推動行業發展 「雙11」料吸客9億。阿里收報164.5元，跌2.95%。

恒大（3333）許家印據報抵押山頂豪宅，料套現3億。另，中國據報敦促恒大（3333）許家印動用個人身家償付債務。恒大收報2.54元，跌0.78%。

宏利香港委任歐陽佩玲為新首席營運總監。宏利（0945）收報157元，無升跌。

信置（0083）留意北部都會招標機會。收報10.82元，升0.37%。

港交所（0388）首三季盈利按年升15%。收報474.8元，跌1.45%。

今早及隔晚消息股表現

ASM太平洋（0522）：料今年度訂單仍會維持高水平 看好中國市場業務。今早，ASM公布第三季收入創新高按年升70% 料全年達28億美元。收報82元，跌3.24%。

胡潤百富榜：鐘睒睒首登榜首，馬化騰馬雲跌出三甲，許家印急跌至70位。四人主要股份表現如下，農夫山泉（9633）收報39.65元，升0.13%；騰訊（0700）收報487元，跌2.99%；阿里巴巴（9988）收報164.5元，跌2.95%；恒大收報2.54元，跌0.78%。

宇華教育（6169）折讓12%配股，股價曾跌最多25%，是2018年8月13日後最大跌幅，收報3.82元，跌19.75%。

彩生活（1778）未按時還款，鄰里樂控股強制轉讓予碧服（6098），彩生活曾跌最多40.71%，創上市以來最大跌幅，低見1.5元，創上市新低及收市價計新低，收報1.63元，跌35.57%。

多間公司公布業績，包括，百威（1876）收報19.02元，跌1.35%；中國平安（2318）收報59.8元，跌1.4%。

復藥（2196）11億增持疫苗研發企業安特金。收報36.7元，跌4.55%。

中電信美洲公司被撤銷營運許可。收報2.73元，跌0.73%。

華能國際電力（0902）上季轉蝕35億。收報3.94元，升7.95%。

中國鋁業（2600）第三季純利按年增長逾4倍，達22億人幣。收報5元，跌7.24%。

創維集團（0751）首三季純利7.63億元，增長40%。創52周高，見3.87元，收報3.82元，升59.17%。

穆迪擬對澳博（0880）進行調低評級檢討，關注銀行貸款再融資進度。收報5.95元，跌0.83%。

白雲山（0874）首三季多賺25%。收報19.46元，跌2.7%。

時間廊母企寶光（0084）發盈警，計入政府補助後仍蝕6500萬。收報0.077元，升2.67%。

歐舒丹（0973）上季銷售額升至35億，上半年同店銷售增長11.9%。收報26.6元，升6.83%。

萬洲國際（0288）首三季生物公允價值調整前純利跌12%。收報5.28元，升0.96%。

破頂股表現

破頂股包括，中裕燃氣（3633）創52周高，見7.68元，收報7.55元，升0.27%；仁天科技控股（0885）停牌；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，無升跌；創維集團（0751）創52周高，見3.87元，收報3.82元，升59.17%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見1.5元，收報1.63元，跌35.57%；禹洲（1628）創上市新低，見0.86元，收報0.88元，跌2.22%；越秀地產（0123）見52周低6.73元，收報6.85元，跌0.29%；粤海置地（0124）見52周低0.74元，收報0.75元，無升跌；越秀房託（0405）見52周低3.28元，收報3.33元，升1.52%。

醫療醫藥股破底，包括，啟明醫療（2500）創上市新低，見34.25元，收報34.7元，跌2.94%；心通醫療（2160）創上市新低，見5.27元，收報5.28元，跌5.88%；諾輝健康（6606）創上市新低，見29.1元，收報29.95元，跌4.31%；康諾亞（2162）創上市新低，見38元，收報38.75元，跌4.56%；雅各臣（2633）創上市新低，見0.56元，收報0.57元，跌3.39%；泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.077元，收報0.083元，升2.47%；碧生源（0926）創上市新低，見0.238元，收報0.239元，跌2.45%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見13.38元，收報13.68元，跌1.87%；聯康生物（0690）見52周低0.087元，收報0.088元，跌2.22%；翰森製藥（3692）見52周低18.02元，收報18.3元，跌1.51%；石四藥集團（2005）見52周低3.62元，收報3.74元，跌1.84%；聯邦制藥（3933）見52周低4.91元，收報5元，跌1.77%；平安好醫生（1833）見52周低45.55元，收報46.45元，跌6.63%；佳兆業健康（0876）見52周低0.119元，收報0.124元，跌8.15%。

科技股破底，包括，雲遊控股（0484）創上市新低，見1.1元，收報1.15元，跌2.54%；優趣匯（2177）創上市新低，見4.7元，收報4.75元，跌2.46%；FRIENDTIMES（6820）見52周低1.15元，收報1.15元，跌0.86%；樂透互娛（8198）見52周低0.34元，收報0.34元，跌9.33%。

教育股破底，包括，楓葉教育（1317）見52周低1.27元，收報1.29元，跌3.01%。

其他破底股包括，龍皇（8493）創上市新低，見0.096元，收報0.102元，跌2.86%；粵海投資（0270）見52周低9.51元，收報9.54元，跌2.65%；海底撈（6862）見52周低23.1元，收報23.35元，跌7.52%；星島（1105）見52周低0.63元，收報0.65元，跌1.52%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.98元，無升跌；JS環球生活（1691）見52周低12.98元，收報13.46元，跌5.61%；都市麗人（2298）見52周低0.56元，收報0.57元，跌1.72%；深圳國際（0152）見52周低9.54元，收報9.54元，跌1.95%。

異動股

上升異動股，包括，創維集團（0751）創52周高，見3.87元，收報3.82元，升59.17%；偉俊集團控股（1013）收報0.069元，升15%；港華燃氣（1083）收報5.54元，升11.92%；中國電力（2380）收報3.82元，升9.46%；五菱（0305）收報1.71元，升8.92%；松齡（1989）收報1元，升8.7%；華潤電力（0836）收報19.74元，升8.58%；華能國電（0902）收報3.94元，升7.95%；朝雲集團（6601）收報3.8元，升7.04%；L'OCCITANE（0973）收報26.6元，升6.83%；。

下跌異動股，包括，百富環球（0327）停牌；彩生活（1778）創上市新低，見1.5元，收報1.63元，跌35.57%；宇華教育（6169）收報3.82元，跌19.75%；高陽科技（0818）停牌；普天通信（1720）平上市低位0.3元，收報0.3元，跌17.81%；中國環保科技（0646）收報0.32元，跌13.51%；樂透互娛（8198）見52周低0.34元，收報0.34元，跌9.33%；南方錳業（1091）收報1.23元，跌8.89%；信達生物（1801）收報69.65元，跌8.36%；心動公司（2400）收報44.2元，跌8.3%；佳兆業健康（0876）見52周低0.119元，收報0.124元，跌8.15%。