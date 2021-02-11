鍾表示，該行中小企客戶約有一萬個，希望明年客戶數量可倍增。他說，有很多零售業客戶到大灣區拓展業務，但不容易獲得銀行信貸，該行希望利用科技、客戶的收款或銷售數據，讓客戶能及時獲得信貸。他認為零售業客戶對於貸款利率價格不是太敏感，反而重視銀行要適時提供合理貸款金額，該行現時平均向中小企放貸時間，由申請至批出款項約需兩至三天。今年七月該行重推「富邦『先享錢』信用卡商戶貸款」產品後，至今向零售業發放貸款餘額比七月增加150%。他希望在某些行業例如零售、環保相關、舊樓維修等增加客量。又預計中小企貸款業務將助該行明年整體貸款增長3個百分點，故會是該行重要的增長引擎。

他坦言明年客戶量最終增加多少，要視乎通關情況，來年業務計劃相信會較集中於香港客戶，希望跟隨香港客戶往大灣區發展，該行正申請在大灣區開設分行，預計選址深圳。

跨境理財通方面，鍾表示，該行正在籌備開展，系統開發已到最後階段，有信心下月之內可向金管局提交申請。

被問到該行現在是否沒有賣盤計劃，他說，有否賣盤計劃是股東的決定，對該行在港業務沒影響，仍會按本身業務策略推進執行。

記者：胡學能

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