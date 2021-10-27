榮耀將在海外推首款配備美國技術的智能手機
文章日期：2021年10月27日 16:56
據外電報道，華為去年分拆出來的手機品牌Honor （榮耀）將在海外推出首款配備美國技術的智能手機，以標誌榮耀在成為獨立公司後向前邁進一大步，以奪回全球市場份額。該款智能手機售價529歐元（約4774港元），將在全球40個市場內推出。
華為在2019年和2020年受到美國政府制裁，切斷其關鍵技術，包括Google的 Android 操作系統和相關應用程序以及關鍵晶片供應。華為為了挽救榮耀手機品牌，將其賣給一個財團，當中包括由深圳市政府支持的基金會。目前榮耀品牌並不受美國制裁。
新機設備運行 Android 系統並配備 Google 應用程序，是使用美國晶片公司高通（美：QCOM）的 Snapdragon 778G 晶片。Honor 50 的背面設有一個 4 攝像頭設置和顯示屏達 6.57 英寸。有市場數據指出，自分拆以來，榮耀手機品牌在中國重新奪回部分市場份額，於今年8月，在中國的市佔率達15％，成為中國第三大智能手機廠商，這是該手機品牌一年來首次登上這位置。
在全球範圍內，其市場份額從2月份的 1.5% 上升至8月份的 3.7%，但這主要是由於中國的增長。在國際市場上，榮耀將面臨包括小米（1810）在內的其他中國競爭對手，小米已經成功奪取華為失去的部分市場份額。
其他報道
科技股拖累 恒指收市跌409點 北水連續兩日流出 港交所績後跌1.4%龍源電力首三季多賺近三成
民建聯倡仿效內地遏止未成年人沉迷打機 民政局：營運商須遵守法例