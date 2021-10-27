彭博社：中國擬限動力煤價至明年5月 煤股挫、電股升
文章日期：2021年10月27日 17:12
彭博社引述消息指，中國計劃限制煤炭生產企業出售動力煤的價格，最高每噸528元人民幣(下同)，以緩解電力短缺。上述計劃擬持續至明年5月1日，目前仍有待國務院最終批准，可能會進行修改。發改委未立即接聽彭博尋求置評的電話。
報道指，5500大卡動力煤坑口價格將由國家發展改革委統一制定基準價，為每噸440元含稅，最高上浮幅度20%，即528元。煤炭生產企業可以以基準價為基礎，在允許浮動範圍內確定具體坑口價格。
報道引述消息指，中國政府還希望下游銷售價格能夠得到控制，但將允許地方政府自行設定標準，限制當地煤炭交易價格。他們表示，保障措施中包含進口定向補貼，以彌補進口商的虧損。
煤炭股向下，神華（1088）收報16.62元，跌4.92%；兗煤（1171）收報11.98元，跌5.07%；兗煤澳洲（3668）收報18.24元，跌1.19%；中煤能源（1898）收報5.08元，跌3.42%；伊泰（3948）收報6.25元，跌2.04%。
電力股向上，中國電力（2380）收報3.82元，升9.46%；華潤電力（0836）收報19.74元，升8.58%；華能國電（0902）收報3.94元，升7.95%；大唐發電（0991）收報1.36元，升3.03%；華電國際（1071）收報3.01元，升5.99%。
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