報道指，5500大卡動力煤坑口價格將由國家發展改革委統一制定基準價，為每噸440元含稅，最高上浮幅度20%，即528元。煤炭生產企業可以以基準價為基礎，在允許浮動範圍內確定具體坑口價格。

報道引述消息指，中國政府還希望下游銷售價格能夠得到控制，但將允許地方政府自行設定標準，限制當地煤炭交易價格。他們表示，保障措施中包含進口定向補貼，以彌補進口商的虧損。

煤炭股向下，神華（1088）收報16.62元，跌4.92%；兗煤（1171）收報11.98元，跌5.07%；兗煤澳洲（3668）收報18.24元，跌1.19%；中煤能源（1898）收報5.08元，跌3.42%；伊泰（3948）收報6.25元，跌2.04%。

電力股向上，中國電力（2380）收報3.82元，升9.46%；華潤電力（0836）收報19.74元，升8.58%；華能國電（0902）收報3.94元，升7.95%；大唐發電（0991）收報1.36元，升3.03%；華電國際（1071）收報3.01元，升5.99%。

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