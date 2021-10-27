平保早前已高調澄清沒持有恒大，據了解在內房方面，平保主要持有碧桂園（2007），金茂（0817）、旭輝（0884）及華夏幸福。第三季集團總投資收益為447.09億元，按年跌22.5%。累計首三季的總投資收益率為3.7%，按年跌1.5個百分點。

除投資外，集團的壽險業務亦持續下滑，首三季壽險及健康險業務的新業務價值352.37億元，按年下降17.8%，跌幅較上半年的11.7%多。新業務價值率為30.7%，較上半年的31.2%差。

截至今年9月底的首三季，集團歸屬股東的淨利潤為816.38億元，按年同期下跌20.8%，主要是受公司對華夏幸福相關投資資產進行減值計提等調整的影響。而集團歸屬股東的營運利潤則按年上升9.2%至1,187.37億元。

平保表示，公司全面深化綠色金融工作。截至今年9月，平安綠色投資規模達2,088.86億元，綠色信貸規模達532.78億元，前三季度綠色保險保費金額251.09億元。