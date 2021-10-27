此外，該公司亦會以現金認購9000萬購新股份，佔已發行股份總數約5.24%，以及經發行和配發認購股份擴大後已發行股份總數的4.98%，總認購價為9.054億元，每股認購價為10.06元。

換言之，完成交易後，伊利將合共持有澳優6.21億股權，佔經擴大後已發行股份總數約34.33%；而伊利並無意將集團私有化，未來約維持相關股份於聯交所上市地位。澳優將於明日恢復買賣。

集團指，是次交易為引入佔據重要市場地位的新股東，並認為新股東與集團未來將可從業務合作中受益。據集團透露，是次新發行股份所得的9.054億元款項，當中30%、涉約2.715億元，將用於擴大上游生產設施提供部份資金，包括去年初宣布以1.4億歐元於荷蘭興建新嬰幼兒配方基粉設施。

此外，有30%款項將預留用於未來收購營養相關業務，如集團正考慮收購一家從事營養品及功能食品行業公司的股權。另有20%及10%所得款項將用於提升集團在中國的加工及物流能力，以及品牌建設相關活動等；尚餘10%則用作一般營運資金。

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