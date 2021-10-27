歐冠昇續補充，相比去年第三、四季新股市場旺市及表現強勁，今年新股市場的情況難免會較具挑戰性，因此最佳的做法是將各季的表現合起來去計算。他更指出，香港市場在發展人民幣中心方面扮演重要角色，現時港股市場已經有能力讓投資者同時用港元及人民幣投資，未來在進一步壯大雙幣股份上市方面，他們正和政府部門等機構一同工作，尋求方法，循提升市場的吸引力去發展。另一方面，新股上市無疑目前聚焦於主板市場，然而他亦看到，仍有企業看到在創業板市場上市的價值，無論如何，他們在主板市場增加更多新經濟及生科股同時，仍然會留意創業板將來的情況。

至於該所醞釀的SPAC市場，業界的意都認為諮詢文本的建議較嚴，將來會否考慮放寬方面，歐冠昇稱，港交所是以高質素及保障投資者的角度去著手跟進。由於目前尚在進行諮詢中並到10月31日才截止，因此他們會在收集到意見後，盡快回應。

滬深港通收入及其他收益達 20.94 億元的九個月新高，較去年同期大增55%，歐冠昇認為，目前的情況反映中、港市場活動活躍，並且可發揮讓內地投資者涉足海外市場，亦讓國際投資者有機會參與內地市場，他長遠對滬深港通的表現繼續感到樂觀。至於MSCI中國A50指數期貨的發展，他相信，該產品的市場會隨著時間而壯大，目前該產品的未平倉合約亦正持續增加。

因應加息環境，歐冠昇稱，港交所的投資組合本身非常保守，即使短期內或受息口變動影響，他們反而可在適當時候稍為進取，確保分散組合及確保收入。

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