該行亦對佳兆業的管理及管治評估作出調整，由原先的合理（Fair）評級，降級為弱（Weak），反映公司欠缺足夠的風險管理，並且在資金情況轉差時，在對外交代再融資的計劃方面，欠缺透明度。

標普關注到，佳兆業的資本結構欠持續性，同時具有規模可觀的債務會於短期內到期，恐到2022年流動性受削。其指出，佳兆業在明年10月份，會有32億美元或206億元人民幣等值的本金離岸優先票據於未來12個月到期。該行估計，佳兆業在未來12個月內，可供動用的流動性只少於1倍，因此有需要依靠出售資產及改進資本結構以避違約。在2022年之後，即在2023至2025年時，每年還尚有22億至30億美元離岸債到期。

在前述債務之外，佳兆業尚要面對在岸及離岸銀行貸款及信託貸款，該等債券的孳息率更自今年7月起抽高，並且在過去數個星期繼續上升，標普認為，這將阻礙佳兆業以合理價發行新債的能力。

雖然佳兆業最近已向離岸市場匯款支付優先票據的票面息，在截至6月底手上亦有逾400億元人民幣受限制現金可供動用，然而標普估計當中只有三至四成受限制現金可供動用作還債，原因是其尚需要資金應付項目發展所需，並料銀行會限制資金從項目層面轉賬到其他地方去。佳兆業緊張的營運現金流，更令其尋求再融資時增添複雜性，因此該行預期，佳兆業會在今年第四季起叫停大部份買地計劃，到明年降至2022年的合約銷售15%水平，比2019年及2020年的55%及25%為低。這有助其保留90億至100億元人民幣償付債務。

該行認為，佳兆業可以將手上5至6個香港住宅項目出售，套現10億至20億美元，但是要在出售內地的商業大厦及酒店則會花費較多時間，令其面對未能適時套現去應付到期債務的風險上升。該集團手上的213個內地舊區重建項目即使亦可變賣用作增加流動性，但是隨著面對緊張的流動性及在物色大型收購時趨向審慎，亦會增加出售項目的難度。

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