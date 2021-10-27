中集集團上季多賺逾4倍至45億元人幣
文章日期：2021年10月27日 18:59
中國國際海運集裝箱集團（簡稱：中集集團）（2039）公布第三季業績，淨利潤按年大升4.11倍至45.02億元（人民幣，下同），營業收入按年升86.5%至450.58億元。每股盈利按年升4.53倍至1.24元。
首三季淨利潤按年大增11.61倍至87.99億元，營業收入升85.94%至1182.42億元，每股盈利升16.21倍至2.41元。
中集集團表示，今年首三季全球商品貿易展現出強勁增長勢頭，使得集運需求市場呈現出持續、快速增長。同時在疫情下全球港口和供應鏈所面臨的常態擁堵使得集運市場出現艙位及用箱緊張的局面。為了緩解市場用箱緊缺的局面，保障中國外貿出口用箱需求，本集團集裝箱製造業務通過增加資源投入、提高生產效率、充分釋放產能等措施，確保新箱供應。
中集集團又表示，受持續旺盛的集裝箱需求以及大宗商品上漲導致原材料價格攀升等因素的影響，新箱箱價也因此提升。首三季度，集團集裝箱製造業務營業收入同比實現大幅提升，其中乾貨集裝箱累計銷量190.85萬TEU，按年增長約2.21倍；冷藏箱累計銷量13萬TEU，按年增長約54.58%。
中集集團績前收報15.44港元，全日跌2.28%。
其他報道
科技股拖累 恒指收市跌409點 北水連續兩日流出 港交所績後跌1.4%龍源電力首三季多賺近三成