香港電訊表示，投得700兆赫5G頻譜，有助增強公司的5G網絡覆蓋，包括改善室內接收及廣域範圍的服務；至於在2600兆赫頻帶，公司除了現有的頻譜數量，亦投得額外的頻譜。

香港電訊宣稱，計及今次拍賣會後，將持有最大數量的2600兆赫頻段頻譜，以及持有最多的700兆赫及其他低頻段頻譜，這將有助集團增強頻譜需求甚殷的港鐵地底路段的5G網絡容量，讓客戶在負載較大的地方亦能享有卓越的用戶體驗。

通訊事務管理局辦公室則公布，600兆赫、700兆赫、850兆赫、2.52.6吉赫及4.9吉赫頻帶的頻譜拍賣經過3天共32輪競投後完成，19個頻段內合共255兆赫頻譜已分別由4家流動網絡營辦商投得，頻譜使用費總額約為18.77億元。

除了香港電訊，另外3家拍得譜的電訊商為中移動，頻譜使用費達6.49億元，和記電話及數碼通（0315）頻譜使用費分別為2.52億及3.77億元。