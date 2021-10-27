此次會議決定，對今年四季度制造業中小微企業實現的企業所得稅和國內增值稅、國內消費稅及隨其附征的城市建設維護稅，以及個體工商戶、個人獨資和合伙企業繳納的個人所得稅（不含其代扣代繳的個人所得稅）實行階段性稅收緩繳。

其中，對年銷售收入2000萬元（人民幣，下同）以下的制造業小微企業（含個體工商戶），其實現的稅款全部緩稅；對年銷售收入2000萬元至4億元的制造業中型企業，實現的稅款按50%緩稅，特殊困難企業可依法特別申請全部緩稅。緩稅自今年11月1日期起實施，至明年1月申報結束，預計可為制造業中小微企業緩稅2000億元左右。

另外，為紓解沒電、供熱企業經營困難，對其今年四季度實現的稅款實施緩繳，預計緩稅總額170億元左右。上述緩稅措施延期繳納時間為3個月。

會議還決定，延長境外投資者投資境內債券市場稅收優惠政策，促進對外開放和吸引外資。將境外機構投資者投資境內債券市場取得的債券利息收入免征企業所得稅和增值稅政策的實施期限，延長至「十四五」末期，即2025年12月31日。