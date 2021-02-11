美股業績期持續，不過市場關注點轉向經濟憂慮，擔心原料和人工成本上升以及供應鏈的混亂可能會壓低企業利潤率，並給全球經濟復蘇帶來壓力，全球債息曲線日益趨平，釋放央行加息和經濟減速的預警信號，美國30年期債息一度下跌逾10個基點，為9月24日以來首次跌破2%。道指標指向下，納指連升3日，但三大指數同樣連續第2日陰燭。