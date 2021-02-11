經濟憂慮 債息下跌 道指跌266點 納指連升3日
文章日期：2021年10月28日 08:15
美股業績期持續，不過市場關注點轉向經濟憂慮，擔心原料和人工成本上升以及供應鏈的混亂可能會壓低企業利潤率，並給全球經濟復蘇帶來壓力，全球債息曲線日益趨平，釋放央行加息和經濟減速的預警信號，美國30年期債息一度下跌逾10個基點，為9月24日以來首次跌破2%。道指標指向下，納指連升3日，但三大指數同樣連續第2日陰燭。
道瓊斯工業平均指數收跌266點，跌幅0.75%，報35490點。標普500指數收跌23點，跌幅0.51%，報4551點。納斯達克綜合指數收漲0點，或0.01%，報15235點。
Visa跌6.92%，報215.78美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低105點，而微軟升4.21%，報323.17元，貢獻道指85點。
科技股方面，蘋果收市報148.85元，跌0.31%，谷歌母公司Alphabet收市報2924.35元，升4.95%，亞馬遜收市報3392.49元，升0.48%，Facebook收市報312.22元，跌1.13%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.36%，報474點。德國DAX指數收跌0.33%，報15705點；法國CAC 40指數跌0.2%，報6753點；英國富時100指數收跌0.34%，報7253點。