港股ADR跌91點 夜期高水6點 美期亞股向上 比亞迪等業績
文章日期：2021年10月28日 08:52
美股向下，港股ADR跌91點或0.36%，報25536點，即月恒指夜期跌5點，高水6點，報25635點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.35%，折合報488.68元；阿里巴巴（9988）升0.02%，折合報164.53元；美團（3690）升0.47%，折合報269.85元；匯控（0005）跌1.11%，折合報47.32元；建行（0939）跌0.71%，折合報5.31元。
道期現升0.169%；標期現升0.18%；納期現升0.2%。日股現跌1.17%，韓股現升0.25%，澳股現跌0.18%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括比亞迪（1211）、中人壽（2628）、中石油（0857）等。
李寧（2331）折讓約8.09%近下限配股，集資104億較預期多。
百勝中國（9987）第三季收入升9%，同店銷售額降7%，經營利潤下降68%，淨利潤為1.04億美元，下降76%。息0.12美元。
百威亞太（1876）首9月收入升14.3%，正常化溢利872百萬美元，升60.8%
Bitcoin跌穿6萬美元。
數碼通（0315）投得新頻譜，支持5G業務。
香港電訊（6823）投得兩條新5G頻譜，15年使用費5.99億元。
受惠產品售價上漲，中煤能源（1898）第三季多賺1.31倍。
中集集團（2039）上季多賺逾4倍至45億元人幣。
中國平安（2318）第三季純利跌31%，稱受累資本市場波動。
澳優（1717）獲伊利斥逾54億入股，擴大後共持有34.33%股權。
彭博社：中國擬限動力煤價至明年5月。
映客互娛（3700）第三季收入達25億人幣，按年升逾1倍。
香港科技探索（1137）旗下首間HKTVmall超市落戶將軍澳Savannah Place，佔地逾4400呎。
龍源電力（0916）首三季多賺近三成。
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