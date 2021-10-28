恒指高開19點 高於50天線 李寧跌6.3%守配售價
文章日期：2021年10月28日 09:26
恒指今早高開19點或0.08%，報25648點，成交金額127億元；國指今早高開9點或0.1%，報9102點。恒生科技指數開市報6484點，升0.66%。
藍籌25隻升，24隻下跌，11隻無升跌。美團（3690）升2.46%，報275.2元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻54點；李寧（2331）跌6.3%，報89.2元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。
恒生科技指數成份股17隻升，7隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）開市報275.2元，升2.46%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）見52周低45.35元，開市報45.35元，跌2.37%。
恒指低於10天線(25825.59點)，下方20天線(25196.48點)向上逼近50天線(25332.3點)；科指低於10天線(6556.82點)，下方20天線(6342.91點)向上逼近50天線(6389.54點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）開市報308.4元，跌0.13%；中國人壽（2628）開市報13.9元，跌1.42%；中石油（0857）開市報3.81元，跌1.8%。
李寧（2331）折讓約8.09%近下限配股，集資104億較預期多。開市報89.2元，跌6.3%。
百勝中國（9987）第三季收入升9%，同店銷售額降7%，經營利潤下降68%，淨利潤為1.04億美元，下降76%。息0.12美元。無成交，報450元。
百威亞太（1876）首9月收入升14.3%，正常化溢利872百萬美元，升60.8%。開市報19.2元，升0.95%。
數碼通（0315）投得新頻譜，支持5G業務。無成交，報4.54元。
香港電訊（6823）投得兩條新5G頻譜，15年使用費5.99億元。開市報10.54元，無升跌。
受惠產品售價上漲，中煤能源（1898）第三季多賺1.31倍。開市報4.98元，跌1.97%。
中集集團（2039）上季多賺逾4倍至45億元人幣。開市報15.7元，升1.68%。
中國平安（2318）第三季純利跌31%，稱受累資本市場波動。開市報59元，跌1.34%。
澳優（1717）獲伊利斥逾54億入股，擴大後共持有34.33%股權。開市報9.52元，升7.57%。
彭博社：中國擬限動力煤價至明年5月。煤炭股延續跌勢，神華（1088）開市報16.26元，跌2.17%；兗煤（1171）開市報11.62元，跌3.01%；兗煤澳洲（3668）無成交，報18.24元；中煤能源（1898）開市報4.98元，跌1.97%；伊泰（3948）無成交，報6.25元。
電力股則向上，中國電力（2380）開市報3.9元，升2.09%；華潤電力（0836）開市報20元，升1.32%；華能國電（0902）開市報4.09元，升3.81%；大唐發電（0991）開市報1.37元，升0.74%；華電國際（1071）開市報3.11元，升3.32%。
映客互娛（3700）第三季收入達25億人幣，按年升逾1倍。開市報1.55元，升4.73%。
香港科技探索（1137）旗下首間HKTVmall超市落戶將軍澳Savannah Place，佔地逾4400呎。無成交，報11.74元。
龍源電力（0916）首三季多賺近三成。開市報18.8元，升1.62%。
破頂股表現
破頂股包括，創維集團（0751）創52周高，見4元，開市報4元，升4.71%。
破底股方面
破底股包括，心通醫療（2160）創上市新低，見5.26元，開市報5.26元，跌0.38%；創勝集團醫藥（6628）創上市新低，見10.32元，開市報10.32元，跌2.09%；平安好醫生（1833）見52周低45.35元，開市報45.35元，跌2.37%；建行（0939）見52周低5.32元，開市報5.32元，跌0.56%；建設銀行（0939）見52周低5.32元，開市報5.32元，跌0.56%。
異動股
上升異動股，包括，澳優（1717）開市報9.52元，升7.57%；維亞生物（1873）開市報6.1元，升5.17%；映客（3700）開市報1.55元，升4.73%；創維集團（0751）創52周高，見4元，開市報4元，升4.71%；華能國電（0902）開市報4.09元，升3.81%；滔搏（6110）開市報9.15元，升3.62%；易居企業（2048）開市報1.52元，升3.4%；華電國際（1071）開市報3.11元，升3.32%；普拉達（1913）開市報48.5元，升3.19%；福萊特玻璃（6865）開市報41元，升3.14%。
下跌異動股，包括，李寧（2331）開市報89.2元，跌6.3%；聯易融（9959）開市報9.31元，跌3.62%；晶苑國際（2232）開市報2.57元，跌3.38%；兗煤（1171）開市報11.62元，跌3.01%；中鋁（2600）開市報4.85元，跌3%；阿里影業（1060）開市報0.81元，跌2.41%；平安好醫生（1833）見52周低45.35元，開市報45.35元，跌2.37%。
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