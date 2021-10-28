經調整淨利潤為9,600萬美元，較去年同期的2.63億美元下降63%（或下降45%，不計及公司對美團按市值計價的股權投資於2021年第三季度帶來的3,200萬美元淨虧損和於2020年第三季度帶來的2,900萬美元淨收益；或下降50%，同時不計及外幣換算的影響）。

期內，總收入為25.5億美元，較去年同期的23.5億美元增加9%；系統銷售額較去年同期增加1%，其中肯德基和必勝客均增長1%；同店銷售額較去年同期下降7%，其中肯德基和必勝客分別下降8%和5%；經營利潤為1.78億美元，較去年同期的5.56億美元下降68%，主要是由於同店銷售下降以及在2020年第三季度重新計量之前持有的蘇州肯德基股權所產生的2.39億美元非現金收益。

餐廳利潤率為由去年同期的18.6%降至12.2%。主要原因是同店銷售下降、促銷力度加大、工資上漲、由外賣訂單增長帶來的騎手成本增加以及房東和政府機構提供的臨時補貼減少。較低的原材料價格被部分塑膠包裝替換和其他包裝升級所帶來的成本上升而部分抵消。

本季度共開設524家新店。截至2021年9月30日，門店總數達到11,415家，較去年同期增加1,265家。

於期末，肯德基及必勝客的會員計劃合計擁有超過3.50億會員，2021年第三季度，會員銷售額約佔系統銷售額的60%。第三季，由於消費者對於堂食仍持謹慎態度，外賣收入約佔肯德基和必勝客公司餐廳收入的34%，較去年同期上升約六個百分點。第三季度，數字訂單（包括外賣訂單、手機下單及自助點餐機訂單）約佔肯德基和必勝客公司餐廳收入的87%。

百勝中國首席執行官屈翠容女士表示，區域性疫情嚴重影響了餐飲行業，為第三季度帶來挑戰。第三季度系統銷售額維持增長，新餐廳的增長抵消並超過同店銷售額的下降。預計2021年將開設超過1,700家新店。深化了與Lavazza的合作關係，以加速在中國佈局Lavazza咖啡店，目標為到2025年開設1,000家門店。

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