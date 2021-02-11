百富環球POS機涉連接到未列明網站 Worldpay停用
文章日期：2021年10月28日 10:31
彭博社引述消息指，由於擔心安全問題，FIS旗下的線上支付處理公司Worldpay在10月8日通知合作公司，決定用美國Verifone和法國Ingeneco製造的支付終端(POS)機取代百富環球（0357）的設備。
報道引述Worldpay一位發言人在公告中稱，該公司確認不再配發百富環球的POS機，因為對於POS機連接到未在文件中列明的網站，Worldpay沒有從百富環球收到滿意回答。「雖然我們沒有證據顯示百富環球POS機處理的數據被竊取，但我們一直在與客戶直接合作，幫他們免費更換這些設備，並儘可能減少對他們業務的影響」。
百富環球目前已向120多個國家供應5700萬台終端，為全球的商戶處理大量交易。2019年Fidelity National Information Services Inc.以355億美元收購了Worldpay，是國際支付領域有史以來最大的交易。
佛羅里達當地媒體周二報道稱，聯邦調查局和國土安全部的特工持法院簽發的搜查令，搜查了百富環球子公司PAX Technology Inc.在傑克遜維爾的辦公地點。百富環球昨日暴跌43%後停牌，母公司高陽科技（0818）其後亦停牌，稱聯營公司高陽停牌待發關於最近的媒體報告的相關內幕消息公告。
百富環球的代表沒有回覆置評請求。
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