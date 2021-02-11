港元現報7.7772元升值4點子，曾貶值最多10點子，報7.7786元，亦曾升值最多14點子，報7.7762元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.39點子至0.04018%；1星期HIBOR升0.21點子至0.04518%；2星期HIBOR升0.22點子至0.05161%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.05點子至0.15375%；6個月期HIBOR升0.21點子至0.21857%；12個月期HIBOR升0.12點子至0.31929%。

美元指數現報93.83升值0.028點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.087%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0191%，連續5日擴闊，利差是2021年10月15日後最高，當日差距為-0.016%

對上一次連續5日擴闊，是2021年9月30日，當日利差報-0.0169%。

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