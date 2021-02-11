港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升5日 見逾1個月高
文章日期：2021年10月28日 11:27
港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，對上一次連升5日是3月11日，當日拆息報0.16976%。港元1個月期HIBOR升0.07點子至0.06786%，是9月9日後最高，當日報0.06792%
港元現報7.7772元升值4點子，曾貶值最多10點子，報7.7786元，亦曾升值最多14點子，報7.7762元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.39點子至0.04018%；1星期HIBOR升0.21點子至0.04518%；2星期HIBOR升0.22點子至0.05161%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.05點子至0.15375%；6個月期HIBOR升0.21點子至0.21857%；12個月期HIBOR升0.12點子至0.31929%。
美元指數現報93.83升值0.028點或0.03%。
美元1個月期LIBOR報0.087%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0191%，連續5日擴闊，利差是2021年10月15日後最高，當日差距為-0.016%
對上一次連續5日擴闊，是2021年9月30日，當日利差報-0.0169%。
其他報道
百勝中國受累美團投資虧損 第三季淨利潤降76% 調高開店目標
港股ADR跌91點 夜期高水6點 美期亞股向上 比亞迪等業績