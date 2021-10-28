【有片：選股王】市場無強勢股 短線炒波幅可留意藥明生物
文章日期：2021年10月28日 12:07
恒指跌20點，收報25608點，成交金額742億元。美股再次衝高回順，但港股昨日急挫後今早靠穩，科技股ATMJ沽壓不大，阿里（9988）和美團（3690）更升超過1%，但資源股、能源股急挫，連帶金融股如匯控（0005）亦被帶下來，拖低大市。
報道指發改委設定煤炭坑口基準價為每噸440元，最多上浮20%，即528元，相對於此前期貨價格高位達到1800元，市場表現自然是煤炭股大跌，電力股急升。兗煤（1171）跌6%，華潤電力（0836）升6.6%。煤炭短缺、電價上浮上調、中央限煤價，煤炭風波已大致結束，火電股設局是有波幅無升幅，綠電股仍可候低收集。不過，綠電股近期技術走勢轉弱，高位獲利盤較多，或會下試50天線，入市宜拉闊入市價以降低成本。
市場暫時沒有明顯的強勢股或領袖股，短線可從炒波幅角度入手，藥明生物（2269）會是不錯的工具。近期CRO/CDMO熱潮已過，幾隻股份都由高位有較大幅度回落，但藥明走勢相對好一些，至少在低位初步形成區間上落設局，主要介乎110元至120元。現價約處於116元附近，可候低收集炒波幅。
張兆聰