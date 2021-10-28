科技股逆市升 恒指半日跌20點 科指升0.29% 李寧守配售價
文章日期：2021年10月28日 12:21
科技股撐市，金融、消費股拖累，恒指今早高開19點，曾升107點，中段轉跌最多121點，高低波幅229點。恒指半日跌20點或0.08%，連跌3日，報25608點，成交金額742億元；國指跌30點或0.34%，報9063點。恒生科技指數收報6460點，逆市升0.29%。
藍籌29隻升，26隻下跌，5隻無升跌。百威（1876）升5.42%，收報20.05元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升1.56%，收報272.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻34點；李寧（2331）跌7.14%，收報88.4元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.67%，收報47.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低32點。
恒生科技指數成份股18隻升，10隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報28.8元，升2.31%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報80.1元，跌6.53%。
恒指續低於10天線(25821.6點)，下方20天線(25194.49點)向上逼近50天線(25331.5點)；科指續低於10天線(6554.43點)，下方20天線(6341.71點)向上50天線(6389.06點)。
北水南下合計淨流入2.66億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流入56.92億元人民幣，終止連續1日流出。
多間公司公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）收報306元，跌0.91%；中國人壽（2628）收報13.94元，跌1.13%；中石油（0857）收報3.75元，跌3.35%。
李寧（2331）折讓約8.09%近下限配股，集資104億較預期多。曾跌最多8.09%，低見87.5元，收報88.4元，跌7.14%，未穿配售價。
百勝中國（9987）第三季收入升9%，同店銷售額降7%，經營利潤下降68%，淨利潤為1.04億美元，下降76%。息0.12美元。收報455.2元，升1.16%。
百威亞太（1876）第三季純利升10%勝預期，中韓拖累第三季銷量降6%。收報20.05元，升5.42%。
數碼通（0315）投得新頻譜，支持5G業務。收報4.55元，升0.22%。
香港電訊（6823）投得兩條新5G頻譜，15年使用費5.99億元。收報10.6元，升0.57%。
受惠產品售價上漲，中煤能源（1898）第三季多賺1.31倍。收報4.74元，跌6.69%。
中集集團（2039）上季多賺逾4倍至45億元人幣。收報15.4元，跌0.26%。
中國平安（2318）第三季純利跌31%，稱受累資本市場波動。收報57.5元，跌3.85%。
澳優（1717）獲伊利斥逾54億入股，擴大後共持有34.33%股權。收報9.45元，升6.78%。
彭博社：中國擬限動力煤價至明年5月。煤炭股向下，神華（1088）收報16.5元，跌0.72%；兗煤（1171）收報11.28元，跌5.84%；兗煤澳洲（3668）收報18.24元，無升跌；中煤能源（1898）收報4.74元，跌6.69%；伊泰（3948）收報5.85元，跌6.4%。
電力股向上，中國電力（2380）收報3.99元，升4.45%；華潤電力（0836）收報21.05元，升6.64%；華能國電（0902）收報4.16元，升5.58%；大唐發電（0991）收報1.36元，無升跌；華電國際（1071）收報3.05元，升1.33%。
映客互娛（3700）第三季收入達25億人幣，按年升逾1倍。收報1.58元，升6.76%。
香港科技探索（1137）旗下首間HKTVmall超市落戶將軍澳Savannah Place，佔地逾4400呎。收報11.76元，升0.17%。
龍源電力（0916）首三季多賺近三成。收報18.16元，跌1.84%。
破頂股表現
破頂股包括，1957 & Co.（8495）創52周高，見0.53元，收報0.53元，升12.77%；創維集團（0751）創52周高，見4.15元，收報3.85元，升0.79%。
破底股方面
內房及物管股破底，包括，禹洲（1628）創上市新低，見0.83元，收報0.84元，跌4.55%；佳兆業（1638）創上市新低，見1.22元，收報1.24元，跌15.07%；融信中國（3301）創上市新低，見3.19元，收報3.2元，跌3.61%；奧園（3883）見52周低3.07元，收報3.08元，跌4.05%；金地商置（0535）見52周低0.76元，收報0.78元，跌3.7%。
醫療醫藥股破底，包括，啟明醫療（2500）創上市新低，見32.6元，收報33.7元，跌2.88%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見6.25元，收報6.26元，跌1.88%；心通醫療（2160）創上市新低，見4.92元，收報5.11元，跌3.22%；諾輝健康（6606）創上市新低，見27.95元，收報28.2元，跌5.84%；兆科眼科（6622）創上市新低，見6.6元，收報6.68元，跌1.76%；康諾亞（2162）創上市新低，見34.7元，收報35.1元，跌9.42%；東陽光藥（1558）創上市新低，見3.87元，收報3.95元，升1.8%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見47.2元，收報47.4元，跌2.87%；貝康醫療（2170）創上市新低，見10.36元，收報10.52元，跌3.84%；碧生源（0926）創上市新低，見0.23元，收報0.238元，跌0.42%；創勝集團醫藥（6628）創上市新低，見10.2元，收報10.22元，跌3.04%；翰森製藥（3692）見52周低17.88元，收報17.94元，跌1.97%；石四藥集團（2005）見52周低3.61元，收報3.64元，跌2.67%；聯邦制藥（3933）見52周低4.77元，收報4.8元，跌4%；麗珠醫藥（1513）見52周低25.4元，收報25.65元，跌3.75%；平安好醫生（1833）見52周低44.25元，收報44.55元，跌4.09%；佳兆業健康（0876）見52周低0.116元，收報0.126元，升1.61%。
教育股破底，包括，睿見教育（6068）創上市新低，見1.31元，收報1.32元，跌2.94%；楓葉教育（1317）見52周低1.24元，收報1.25元，跌3.1%。
科技股破底，包括，第七大道（0797）見52周低2.3元，收報2.56元，跌0.78%；家鄉互動（3798）見52周低1.53元，收報1.57元，跌1.26%；FRIENDTIMES（6820）見52周低1.13元，收報1.13元，跌1.74%；易鑫集團（2858）見52周低1.45元，收報1.46元，跌1.35%；樂透互娛（8198）見52周低0.34元，收報0.34元，無升跌。
其他破底股包括，粵海投資（0270）見52周低9.5元，收報9.61元，升0.73%；建行（0939）見52周低5.3元，收報5.32元，跌0.56%；都市麗人（2298）見52周低0.56元，收報0.56元，跌1.75%；深圳國際（0152）見52周低9.4元，收報9.42元，跌1.26%。
異動股
上升異動股，包括，1957 & Co.（8495）創52周高，見0.53元，收報0.53元，升12.77%；TCL電子（1070）收報4.17元，升8.59%；洛陽玻璃（1108）收報10.9元，升8.35%；中港照相（1123）收報0.15元，升7.14%；澳優（1717）收報9.45元，升6.78%；映客（3700）收報1.58元，升6.76%；滔搏（6110）收報9.42元，升6.68%；華潤電力（0836）收報21.05元，升6.64%；長飛光纖光纜（6869）收報13.8元，升6.15%；。
下跌異動股，包括，佳兆業（1638）創上市新低，見1.22元，收報1.24元，跌15.07%；澳洲成峰高教（1752）收報0.171元，跌10%；康諾亞（2162）創上市新低，見34.7元，收報35.1元，跌9.42%；江山控股（0295）收報0.074元，跌8.64%；宇華教育（6169）收報3.52元，跌7.85%；李寧（2331）收報88.4元，跌7.14%；佳兆業美好（2168）見52周低15.6元，收報15.88元，跌7.13%；中鋁（2600）收報4.65元，跌7%；。