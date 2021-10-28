科技股撐市，金融、消費股拖累，恒指今早高開19點，曾升107點，中段轉跌最多121點，高低波幅229點。恒指半日跌20點或0.08%，連跌3日，報25608點，成交金額742億元；國指跌30點或0.34%，報9063點。恒生科技指數收報6460點，逆市升0.29%。