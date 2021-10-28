集團同時首發Apollo 5G雲代駕企業版，百度自動駕駛基礎架構部總監陳卓表示，5G雲代駕可為無人駕駛提供遠程協助。比如在面對臨時道路變更或交通管制等情況，接到求助請求後「5G雲代駕」可以接管無人駕駛車，幫助車輛解決問題。作為遠程駕駛方案，5G雲代駕企業版可根據不同故障或風險等級做出安全處理，高效應對真實道路複雜場景。

據權威市場研究機構IHS Markit發布的《中國自動駕駛市場和未來出行市場展望》報告預測，在當前趨勢下預估，Robotaxi市場規模預計超過1.3萬億，出行市場未來會轉向無人車出行服務場景。目前，百度5G雲代駕已實現商業化部署，僅憑1台駕駛艙，即可配比N輛無人車，大幅度降低運營成本。

百度Apollo自動駕駛正在通過量產無人車、AI老司機、5G雲代駕，重新定義無人駕駛出行的極致體驗。同時，蘿蔔快跑已在北京、上海、廣州、長沙、滄州五個城市開展載人運營服務，累計接待超40萬人次，未來3年運營範圍將擴展至30城。

百度今天收報163元，跌0.061%。

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