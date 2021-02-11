在去年上市的債券共24隻，計價貨幣以美元、人民幣及歐元為主，金額折合785億元。當地銀行發行債券存量達639億元，佔銀行體系負債2.9%。當地居民、企業及公共部門持貨107億元；外地居民或企業持貨532億元。

融資租賃業務方面，截至去年底融資租賃相關貸款餘額及待收租金按年升32.5%至304億元；未償還融資租賃貸款佔銀行貸款總額2.8%。撇除31億元特定融資租賃項目餘額之外，有273億元為向融資租賃公司提供一般營運資金的放款。借款人及合約承租人中，香港企業和內地企業各佔54.5%及43%。特定融資租賃項目的借款人及承租人則以內地企業為主，比重達69.8%。去年底與特定的融資租賃項目相關未償還貸款個案，及本地融資租賃企業的外地子公司經營的項目共20宗，標的物均在中港及美國登記及應用，以飛機為主，其次為機器及設備和船舶。

數據更顯示，去年的澳門人民幣清算量按年升逾三倍至30354億元人民幣，以跨境交易涵蓋中港及新加坡為主，分別佔總清算量58.8%、22.5%及5.4%。「一帶一路」沿線國家的清算量則按年升163.2%至2358億元人民幣，佔總量7.8%。貨幣市場交易、資金調撥和匯款為主的清算業務，各佔比60%、21%和6.2%，金額達18215億元人民幣、6363億元人民幣及1890億元人民幣。

去年底當地綠色貸款餘額按年升32%至103億元，佔當地貸款總額0.9%。外地企業為主的借款人佔95.9%，貸款餘額按年升34.1%至99億元；對中、港的貸款佔未償還綠色貸款總額分別達42%及38.1%；大灣區居民的綠貸餘額則為68億元，佔66.6%。澳門銀行發行的綠色債券共兩隻市值19億元，佔發債總額18.6%。外地居民持貨98.5%，中港居民持有的比重分別達48.9%及18.8%。

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