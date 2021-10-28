孫天琦又指，除特定金融服務外，中國未承諾其他金融服務可通過「跨境交付」方式提供。金融牌照有國界，對境內外投資者禁止的金融業務，以及未對外開放的金融業務，境外機構不得在境內經營。他表示，國內也同樣，金融機構若僅持有可在一定區域內展業的牌照，不能在全國展業，全國性金融牌照只能由中央金融管理部門頒發。

他強調，「數字環境下，金融牌照的地域邊界和客群邊界的實現，需要監管部門下功夫；對於違法違規行為必須重罰」，認為功能監管要落地，不能說「牌照不是我發的，不歸我管」，也不能以「人手不夠」搪塞，人在「陣地」在。嚴厲打擊互聯網平台上的違法違規行為，一定要「打早」、「打小」。

在美國上市的富途盤前跌逾一成，老虎證券盤前跌近一成半。

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