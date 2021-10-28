人行官員稱跨境互聯網券商「無牌駕駛」 富途老虎盤前跌逾一成
文章日期：2021年10月28日 16:17
近期富途（美：FUTU）、老虎證券（美：TIGR）等跨境互聯網券商引起監管關注，中國人行金融穩定局局長孫天琦表示，部分境外證券經營機構在未取得境內相關牌照、僅持有境外牌照的情況下，利用互聯網平台，主要專門面向境內投資者提供境外證券投資服務，屬於「跨境交付」範疇；從業務實質看，跨境互聯網券商屬在中國境內「無牌駕駛」，屬非法金融活動。
孫天琦又指，除特定金融服務外，中國未承諾其他金融服務可通過「跨境交付」方式提供。金融牌照有國界，對境內外投資者禁止的金融業務，以及未對外開放的金融業務，境外機構不得在境內經營。他表示，國內也同樣，金融機構若僅持有可在一定區域內展業的牌照，不能在全國展業，全國性金融牌照只能由中央金融管理部門頒發。
他強調，「數字環境下，金融牌照的地域邊界和客群邊界的實現，需要監管部門下功夫；對於違法違規行為必須重罰」，認為功能監管要落地，不能說「牌照不是我發的，不歸我管」，也不能以「人手不夠」搪塞，人在「陣地」在。嚴厲打擊互聯網平台上的違法違規行為，一定要「打早」、「打小」。
在美國上市的富途盤前跌逾一成，老虎證券盤前跌近一成半。
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