上周參與跨境理財通的個人投資者累計購買投資產品2481.3萬元。其中，港澳個人投資者通過北向通，購買投資產品1534.54萬元，包含理財產品1229.13萬元、基金產品305.41萬元；內地個人投資者通過南向通，購買投資產品946.76萬元，包含投資基金224.97萬元、存款721.79萬元。

雖然開通跨境理財通的澳門銀行較香港為少，不過由於通關較香港方便，令澳門業務量與香港相近，內地與香港間往來的跨境理財通業務有513宗，跨境匯劃金額 4067.19萬元，佔匯劃總額的52.4%，內地與澳門間往來的業務有534宗，金額 3699.10萬元，佔匯劃總額的47.6%。此外，上周人行廣州分行轄區，即廣州、東莞、佛山、珠海、江門、中山、惠州、肇慶，與港澳間往來跨境理財通業務，佔跨境理財通跨境匯劃總額的79.2%，其中，與香港往來佔比39.9%，與澳門往來佔比60.1%。深圳與港澳間往來跨境理財通業務，佔跨境理財通跨境匯劃總額的20.8%，其中，與香港往來佔比86.9%，與澳門往來佔比13.1%。

內地銀行獲得跨境理財通較多業務份額，6家國有銀行跨境理財通資金匯劃5524.54萬元，佔匯劃總額的71.1%；7家股份制銀行跨境理財通資金匯劃1712.58萬元，佔匯劃總額的22.1%，兩者共有93.2%。8家外資行跨境理財通資金匯劃527.49萬元，佔匯劃總額的6.8%。

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