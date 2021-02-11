藍籌26隻升，33隻下跌，1隻無升跌。百威（1876）升8.57%，收報20.65元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升1.34%，收報272.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點；李寧（2331）跌8.19%，收報87.4元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.78%，收報47元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低34點。

恒生科技指數成份股14隻升，15隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報29元，升3.02%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報80元，跌6.65%。

恒指續低於10天線(25816.32點)，下方20天線(25191.85點)向上逼近50天線(25330.44點)，恒指低位25736點，暫高於50天線之上；科指同樣低於10天線(6552.93點)，下方20天線(6340.96點)向上逼近50天線(6388.76點)，科指低位6409點，暫高於50天線之上。

北水南下合計淨流出7.92億元，較上日減少64.31%，連續第3日流出，累計流出50.49億元，對上一次連續3日淨流出是8月27日。南水北上合計淨流入71.72億元人民幣，終止連續1日流出。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.61%，低見25473.16點，是10月19日後最低。收市價則是10月18日後收市新低。連跌3日，累計跌576.3點，對上一次連跌3日是9月15日，同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是9月15日。

科指曾升最多1.54%，高見6540.83點，伙收市價見近兩日高位，連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是9月27日。

國指曾跌最多0.89%，低見9012.72點，是10月19日後最低。收市價是10月18日後收市新低。連跌4日，累計跌304.15點，對上一次連跌4日是10月6日，同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是9月27日。

午後消息股表現

百度（9888）京舉辦技術開放日，推Apollo 5G雲代駕企業版。收報163.5元，升0.25%。

匯安智能科技（8379）一度飈逾44%，建議易名為「懶豬科技集團」。曾升最多44.44%，是3月2日後最大升幅，當日升幅為84.21%。今高見0.13元，是7月15日0.13元後最高。收市升31.11%，報0.118元，是7月19日後收市新高。連升2日，累計升0.03元。

今早及隔晚消息股表現

標普昨下調佳兆業（1638）信貸評級。曾跌最多20.55%，是2014年12月22日後最大跌幅，當日跌幅為20.79%。今1低見1.16元，創上市新低，收市跌18.49%，報1.19元，亦創收市價計新低。連跌2日，累計跌0.31元。

恒大（3333）據報計劃與離岸債權人談判。另，恒大旗下再減持嘉凱城，持股降至21.55%。收報2.41元，跌5.12%。

多間公司公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）收報301.8元，跌2.27%；中國人壽（2628）收報14元，跌0.71%；中石油（0857）收報3.74元，跌3.61%。

李寧（2331）折讓約8.09%近下限配股，集資104億較預期多。曾跌最多8.56%，低見87.05元，失守配售價，收報87.4元，跌8.19%。

百勝中國（9987）第三季收入升9%，同店銷售額降7%，經營利潤下降68%，淨利潤為1.04億美元，下降76%。息0.12美元。收報451元，升0.22%。

百威亞太（1876）第三季純利升10%勝預期，中韓拖累第三季銷量降6%。曾升最多10.94%，是2020年11月10日後最大升幅，當日升幅為13.41%。收報20.65元，升8.57%。

Bitcoin跌穿6萬美元。區塊鏈概念股向下，火幣科技（1611）收報9.81元，跌4.01%；栢能集團（1263）收報8.93元，跌3.35%；BC科技（0863）收報12.28元，跌2.54%；雄岸科技（1647）收報0.221元，跌5.56%。

數碼通（0315）投得新頻譜，支持5G業務。收報4.55元，升0.22%。

香港電訊（6823）投得兩條新5G頻譜，15年使用費5.99億元。收報10.62元，升0.76%。

受惠產品售價上漲，中煤能源（1898）第三季多賺1.31倍。收報4.82元，跌5.12%。

中集集團（2039）上季多賺逾4倍至45億元人幣。收報15.2元，跌1.55%。

中國平安（2318）第三季純利跌31%，稱受累資本市場波動。收報58.35元，跌2.42%。

澳優（1717）獲伊利斥逾54億入股，擴大後共持有34.33%股權。收報9.45元，升6.78%。

彭博社：中國擬限動力煤價至明年5月。煤炭股普遍向下，神華（1088）先跌後升，收報16.76元，升0.84%；兗煤（1171）收報11.52元，跌3.84%；兗煤澳洲（3668）收報17.8元，跌2.41%；中煤能源（1898）收報4.82元，跌5.12%；伊泰（3948）收報5.88元，跌5.92%。

電力股向上，中國電力（2380）收報3.9元，升2.09%；華潤電力（0836）收報20.25元，升2.58%；華能國電（0902）收報4.05元，升2.79%；大唐發電（0991）收報1.39元，升2.21%；華電國際（1071）收報2.93元，跌2.66%。

映客互娛（3700）第三季收入達25億人幣，按年升逾1倍。收報1.55元，升4.73%。

香港科技探索（1137）旗下首間HKTVmall超市落戶將軍澳Savannah Place，佔地逾4400呎。收報11.8元，升0.51%。

龍源電力（0916）首三季多賺近三成。收報18.08元，跌2.27%。

破頂股表現

破頂股包括，仁天科技控股（0885）停牌；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.53元，收報0.53元，升12.77%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，無升跌；創維集團（0751）創52周高，見4.15元，收報3.8元，跌0.52%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見1.37元，收報1.44元，跌11.66%；領悅服務（2165）創上市新低，見3.89元，收報3.89元，跌2.26%；禹洲（1628）創上市新低，見0.83元，收報0.84元，跌4.55%；佳兆業（1638）創上市新低，見1.16元，收報1.19元，跌18.49%；華南城（1668）創上市新低，見0.57元，收報0.59元，無升跌；融信中國（3301）創上市新低，見3.19元，收報3.21元，跌3.31%；奧園（3883）見52周低3.03元，收報3.05元，跌4.98%；金地商置（0535）見52周低0.76元，收報0.77元，跌4.94%。

醫療醫藥股破底，包括，啟明醫療（2500）創上市新低，見32.6元，收報34.3元，跌1.15%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見6.22元，收報6.26元，跌1.88%；心通醫療（2160）創上市新低，見4.92元，收報5.08元，跌3.79%；諾輝健康（6606）創上市新低，見27.95元，收報28.5元，跌4.84%；兆科眼科（6622）創上市新低，見6.6元，收報6.66元，跌2.06%；康諾亞（2162）創上市新低，見34.7元，收報37.45元，跌3.35%；東陽光藥（1558）創上市新低，見3.8元，收報3.8元，跌2.06%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見47.2元，收報47.7元，跌2.25%；貝康醫療（2170）創上市新低，見10.3元，收報10.3元，跌5.85%；碧生源（0926）創上市新低，見0.23元，收報0.23元，跌3.77%；創勝集團醫藥（6628）創上市新低，見9.99元，收報10.02元，跌4.93%；翰森製藥（3692）見52周低17.82元，收報17.9元，跌2.19%；石四藥集團（2005）見52周低3.61元，收報3.67元，跌1.87%；聯邦制藥（3933）見52周低4.77元，收報4.87元，跌2.6%；麗珠醫藥（1513）見52周低25.2元，收報25.5元，跌4.32%；平安好醫生（1833）見52周低44.25元，收報44.5元，跌4.2%；佳兆業健康（0876）見52周低0.116元，收報0.125元，升0.81%。

科技股破底，包括，楓葉教育（1317）見52周低1.23元，收報1.25元，跌3.1%；第七大道（0797）見52周低2.3元，收報2.57元，跌0.39%；家鄉互動（3798）見52周低1.52元，收報1.52元，跌4.4%；FRIENDTIMES（6820）見52周低1.11元，收報1.15元，無升跌；樂透互娛（8198）見52周低0.335元，收報0.35元，升2.94%；易鑫集團（2858）見52周低1.45元，收報1.47元，跌0.68%。

教育股破底，包括，睿見教育（6068）創上市新低，見1.31元，收報1.34元，跌1.47%。

其他破底股包括，粵海投資（0270）見52周低9.5元，收報9.62元，升0.84%；海底撈（6862）見52周低22.45元，收報22.55元，跌3.43%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.98元，無升跌；建行（0939）見52周低5.3元，收報5.33元，跌0.37%；統一企業中國（0220）見52周低6.56元，收報6.57元，跌4.37%；都市麗人（2298）見52周低0.55元，收報0.58元，升1.75%；深圳國際（0152）見52周低9.4元，收報9.41元，跌1.36%；中譽集團（0985）見52周低1.36元，收報1.36元，跌1.45%。

異動股

上升異動股，包括，米格國際（1247）收報0.6元，升22.45%；易緯集團（3893）收報0.45元，升18.42%；比高（8220）收報0.055元，升17.02%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.53元，收報0.53元，升12.77%；洛陽玻璃（1108）收報11.2元，升11.33%；環球新材（6616）收報6.08元，升10.95%；中國環保科技（0646）收報0.355元，升10.94%；中港照相（1123）收報0.155元，升10.71%；網上車市（1490）收報0.64元，升10.34%；濱海泰達物流（8348）收報0.375元，升10.29%；龍皇（8493）收報0.112元，升9.8%。

下跌異動股，包括，佳兆業（1638）創上市新低，見1.16元，收報1.19元，跌18.49%；華融金控（0993）收報0.165元，跌11.76%；彩生活（1778）創上市新低，見1.37元，收報1.44元，跌11.66%；偉俊集團控股（1013）收報0.061元，跌11.59%；佳兆業美好（2168）見52周低15.14元，收報15.18元，跌11.23%；澳洲成峰高教（1752）收報0.171元，跌10%；宇華教育（6169）收報3.46元，跌9.42%；上海復旦（1385）收報19.98元，跌8.77%；中昌國際（0859）收報0.365元，跌8.75%；普華和順（1358）收報1.19元，跌8.46%；李寧（2331）收報87.4元，跌8.19%。

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