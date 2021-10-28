標普：港地產商信貸狀況企穩 零售租金逐步恢復
文章日期：2021年10月28日 16:41
評級機構標準普爾發表報告指，香港的經濟在今年上半年回復增長，但是要回復至過往高峰則需要更多時間，始終最大障礙在於何時通關及持續控制疫情。乘著復蘇，地產發展商及收租公司在強勁的資產負債表及良好的的財務管理支持下，信貸狀況會企穩。標普更估計，零售租務的現租金情況會隨著旅遊業放寬而逐步恢復；住宅價格會維持穩定，但是銷售量會放緩；寫字樓空置率會見頂，但是現租金水平會因為新供應增加而在低位徘徊。
該行指出，在涉足較多零售租務的國際金融中心、太古、置地公司及新鴻基地產（0016），將在明年進一步削減租金優惠，當中已預期置地公司將租金寬減措施佔平均淨租金的比重，由2020年的23%，降至今年上半年的11%。至於民生消費則會保持彈性，但是租戶銷售會放緩，以領展（0823）為例，在今年第二季，其租戶銷售只有4.8%，比香港同期的租戶銷售達9.5%落後，原因是餐飲的強勁增長，被超市及食品銷售下跌所抵銷。
住宅市場方面，該行指出，住宅交投量到明年可望恢復正常，原因是今年累積的需求會部份釋放。以今年首三季計，住宅交易量已比之前8年為多。雖然整體住宅成交量近期可能轉角向下，但是其預期被評級的發展商，合約銷售在較強的執行率及市場定位下而得以維持。
至於寫字樓，標普認為，中環核心區的寫字樓空置率，在商業信心改善，內地企業的需求支持下，可能見頂。隨著中環及非中環的寫字樓租金差距收窄，料租務需求會趨向擁有優質寫字樓物業業主，尋求具品質的優惠。根據高力的數據顯示，中環或金鐘的寫字樓租盤租務在今年第二季已錄得淨增長情況，但是該行預料，寫字樓復甦的走勢會呈個別發展，如在非核心區東九龍方面，則會面對空置率壓力，但是租金早已處於受壓水平，再進一步向下調整空間有限。反而隨著中環租務回穩，中環與港島東的現租金差處於6年低位水平。
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