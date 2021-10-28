該行指出，在涉足較多零售租務的國際金融中心、太古、置地公司及新鴻基地產（0016），將在明年進一步削減租金優惠，當中已預期置地公司將租金寬減措施佔平均淨租金的比重，由2020年的23%，降至今年上半年的11%。至於民生消費則會保持彈性，但是租戶銷售會放緩，以領展（0823）為例，在今年第二季，其租戶銷售只有4.8%，比香港同期的租戶銷售達9.5%落後，原因是餐飲的強勁增長，被超市及食品銷售下跌所抵銷。

住宅市場方面，該行指出，住宅交投量到明年可望恢復正常，原因是今年累積的需求會部份釋放。以今年首三季計，住宅交易量已比之前8年為多。雖然整體住宅成交量近期可能轉角向下，但是其預期被評級的發展商，合約銷售在較強的執行率及市場定位下而得以維持。

至於寫字樓，標普認為，中環核心區的寫字樓空置率，在商業信心改善，內地企業的需求支持下，可能見頂。隨著中環及非中環的寫字樓租金差距收窄，料租務需求會趨向擁有優質寫字樓物業業主，尋求具品質的優惠。根據高力的數據顯示，中環或金鐘的寫字樓租盤租務在今年第二季已錄得淨增長情況，但是該行預料，寫字樓復甦的走勢會呈個別發展，如在非核心區東九龍方面，則會面對空置率壓力，但是租金早已處於受壓水平，再進一步向下調整空間有限。反而隨著中環租務回穩，中環與港島東的現租金差處於6年低位水平。

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