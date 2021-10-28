新奧過去三季銷售按近兩成 電動車競爭致加氣站銷售跌近13%
文章日期：2021年10月28日 16:50
新奧能源（2688）公布截至9月底止三個季度數據顯示，過去9個月的天然氣銷售量達180.3億立方米，按年增加19.9%。當中工商業用戶氣量錄得23.3%增長，達143.56億立方米，佔零售氣量的80%。民生用氣銷售量則增長13.9%至30.76億立方米。受到電動車之競爭及液化天然氣加注成本優勢下降所影響，過去9個月的汽車加氣站天然氣銷售量同比減少12.6%至5.98億立方米。
至於燃氣批發業務方面，則錄得輕微增長1.1%至58.02 億立方米。燃氣批發及天然氣零售合計之總天然氣銷售量為238.32 億立方米，同比增長14.7%。新開發工商業用戶已裝置日開口氣量為1660萬立方米，同比大幅增長46%。期內新奧的液化天然氣進口以長約為主。現時除了向三大油公司的管道氣源採購外，其亦積極籌措非常規氣源及提前鎖定陸上液化天然氣生產廠資源，保障供應充足及穩定。同時，其已完成188萬個新開發家庭用戶的工程安裝，同比增長 16.8%。
在泛能業務方面，截至9月底，其累計投運泛能項目139個，累計綜合能源銷售量增加61.2%至140.62億千瓦時。在建綜合能源項目達40個，當在建及已投運項目全部投產後，總能源銷售規模將超過 350億千瓦時。新奧今日收市報128元，跌2.22%。
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