第三季收入1751.1億元，按年跌1.5%，首3季為7277.11億元，按年升5.2%。9個月已賺保費5,364億元，按年升1.9%，9個月新業務價值跌19.6%，9個月總投資收益率5.25%。核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率分別為257.51%和266.28%。

中人壽指，業務發展總體平穩。首三季度，公司實現保費收入5,534.37億元，按年增長1.8%。其中，續期保費達3922.01億元，按年增長6.4%。短期險保費達679.45億元，按年增長1.6%。新單保費增長雖繼續承壓，但降幅較2021年上半年有所收窄。首年期交保費為915.17億元，其中十年期及以上首年期交保費為368.99億元。首三季度，新業務價值按年下降19.6%。退保率為0.93%，與2020年同期相比基本保持穩定。

截至2021年9月30日，公司投資資產達45413.71億元，較2020年底增長10.9%。實現總投資收益1656.95億元，按年增長12.8%，總投資收益率為5.25%；淨投資收益達1392.03億元，按年增長13.4%，淨投資收益率為4.40%。

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