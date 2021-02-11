單季實現總淨產量1.441億桶油當量，同比上升9.9%。其中國內淨產量達1.001億萬桶油當量，按年升13%，主要來自曹妃甸6-4油田、旅大21-2油田等新項目投產及陸上非常規氣田產量貢獻。海外淨產量佔4390萬桶油當量，同比上升3.2%。

該集團指，季內共獲得9個新發現，並成功評價13個含油氣構造項目。其中，中國海域墾利10-2構造獲得大型商業發現，探明地質儲量達億噸級；渤中28-1新增探明地質儲量超千萬噸。開發生產方面，第三季度成功投產6個新項目，包括旅大29-1油田、流花21-2油田、旅大6-2油田、渤中26-3油田擴建項目、秦皇島/曹妃甸岸電工程及渤中19-4油田調整項目。

季內中海油的平均實現油價為每桶70.38美元，同比上升63.6%，與國際油價走勢基本一致；平均實現氣價為每千立方英尺7.08美元，同比上升21%，主要來自中國及海外天然氣銷售價格上漲。

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