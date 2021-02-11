中海油第三季油氣銷售達580億 按年增63%
文章日期：2021年10月28日 16:59
中國海洋石油（0883）公布截至9月底止第三季度數據顯示，受惠國際油價繼續走高，加上集團本身油氣銷量上升，季內實現未經審計的油氣銷售收入約580.3億元（人民幣、下同），按年增長63.3%。由於工作量增加，季內該集團的資本支出約209.4億元，按年增加13.8%。中海油今天收市報8.44元，跌0.94%。
單季實現總淨產量1.441億桶油當量，同比上升9.9%。其中國內淨產量達1.001億萬桶油當量，按年升13%，主要來自曹妃甸6-4油田、旅大21-2油田等新項目投產及陸上非常規氣田產量貢獻。海外淨產量佔4390萬桶油當量，同比上升3.2%。
該集團指，季內共獲得9個新發現，並成功評價13個含油氣構造項目。其中，中國海域墾利10-2構造獲得大型商業發現，探明地質儲量達億噸級；渤中28-1新增探明地質儲量超千萬噸。開發生產方面，第三季度成功投產6個新項目，包括旅大29-1油田、流花21-2油田、旅大6-2油田、渤中26-3油田擴建項目、秦皇島/曹妃甸岸電工程及渤中19-4油田調整項目。
季內中海油的平均實現油價為每桶70.38美元，同比上升63.6%，與國際油價走勢基本一致；平均實現氣價為每千立方英尺7.08美元，同比上升21%，主要來自中國及海外天然氣銷售價格上漲。
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