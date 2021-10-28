中國在2021年第三季度錄得237億美元的風險投資額。期內風險投資和上市活動均有所放緩，部分原因為政府針對教育科技和金融科技等特定行業推出新的政策和監管法規。中國在2021年第三季度頒布中國企業在海外上市的新實施綱要，包括加強監督和改善海外數據傳輸和數據安全的監管法規。

畢馬威中國科技行業、媒體及娛樂、電信業審計主管合夥人盧鶤鵬補充：「由於市場近期發生的一些監管法規變動，中國的風險投資者目前的態度謹慎，尤其是與金融科技、教育培訓和海外上市相關的領域。投資者主要對某些領域保持謹慎態度，其他領域，例如醫療科技、硬件和消費品市場解決方案在中國仍吸引着相當多的投資。」

2021年上半年的退出活動創下新高，主要是因為亞太區多個證券交易所首次公開招股的公司大幅增加。上市活動在2021年第三季度略有放緩，可能是因為企業與當地政府正就海外和國內的經濟風險程度達成妥協。在上市活動的帶動下，2021年很大機會成為退出額創下紀錄的一年。

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