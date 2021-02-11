截至第三季末，郵儲行不良貸款率為0.82%，按季下降0.01個百分點，郵儲行表示，該行持續加強資產質量管控，高效開展清收處置，資產質量保持穩定。第三季信貸減值損失按年上升12.01%，至78.13億元。

今年首三季，郵儲行純利按年上升22.07%至645.07億元，營業收入按年上升10.17%，主要由淨利息收入帶動，期內上升6.49%至2008.90億元，淨利息收益率為2.37厘，與上半年持平。該行表示主要因為資產負債結構持續優化。

淨手續費為168.49億元，按年增長32.61%，主要是該行加快推進財富管理體系建設，加強業務聯動和協同營銷，代理、信用卡、電子支付、托管等業務收入有較快增長。 信用減值損失372.67億元，按年減少8.13%，主要是信貸資產質量保持穩定，不良貸款率穩定下降，客戶貸款減值損失較去年同期為低。

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