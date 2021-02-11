楊主光又表示，香港寬頻於5年前已開始OTT服務，以過往記錄，集團每一年或兩年都會有幾十萬的住宅方案上客量。他又表示，公司能取Disney+這個大客戶，主要是靠「認大數」，承諾在指定的時間內有很多的上客量。他稱，未來計劃增聘大量人手推廣Disney+及住宅寬頻服務組合產品，增聘數量將視乎服務推出後市場反應。

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問及電商業務HOME+何時能達到收支平衡，楊主光表示，HOME+亦屬明年重點發展項目之一。HOME+目前主要有兩大股東，包括中信旗下大昌行及順豐嘉里物流。楊主光解釋，依托合作方的物流網絡、渠道及資源，HOME+現階段不但著重B2C香港業務，未來更計劃B2B業務，將業務拓展至東南亞和大灣區市場。他表示，有關細節會在適當的時候公佈。

對於目前市面推出多款的5G家居寬頻服務及產品，他表示，雖然5G在港推出約2年，但政府數據顯示滲透率僅6%至7%。他指出，5G長遠而言會取代4G及4.5G，但認為5G寬頻並不能完全取代光纖寬頻。

記者：陳麗歡

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