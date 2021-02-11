謝尉志表示，在A股上市方面，集團正加強工作，但是具體上市時間表在證券公司及監管機構手上，希望在今年底前完成發行。集資額度維持不少於350億元人民幣，主要看最終定價情況而定，主要用於圭亞那、珠三角、渤海及海南島的海上項目開發上。至於在油價方面，他指出，隨著石油輸出國組織（OPEC）已實施控產、穩產措施，美國亦沒有大幅增產下，今年油價走勢向好，往後油價則難以判斷，很視乎油組是否維持現有生產水平及美國增產情況而定。集團方面則正盡量控制成本。他現階段未有聽聞內地政府會有干預油價的消息。

至於在減碳方面，謝尉志稱，集團已在渤海灣的開採平台方面作出努力，推進平台智能化，繼而會嘗試參與可再生能源，例如發展海上風電，提高可再生能源比例。另他們會在生產過程中投資減排技術，一方面固然需要作出投資，但是另一方面亦有助降低維護成本。隨著集團轉型並以新能源應對碳達峰及碳中和，集團計劃在未來5年內，將資本開支的5至10%，用於在新能源方面的探索。同時，集團正製定自身的碳減排路徑，期望在今後的業績報告體現出來。在過程中，LNG作為減碳的重要元素之一，集團擬在LNG的產量佔比，由目前佔比約21%，提高至2035年時的35%。

近日有報道指，中海油有參與和美國企業訂立LNG長期採購合同，謝尉志強調，這屬母公司中海油集團的業務。中海油集團作為內地第一大LNG進口商，佔內地進口份額已超過50%，他們會向各國所有的LNG供應商積極洽商採購，不限於美國，亦不可能以現貨採購為主。

記者：陳偉燊

其他報道

金管局維持逆周期緩衝資本為1%

中石油第三季收入增逾三成 惟盈利跌45%

畢馬威報告：亞太區風投生態已復蘇

香港寬頻全年多賺26% 末期息0.375元

農行第三季多賺14.04%至644.31億元人民幣

中海油第三季油氣銷售達580億 按年增63%

安莉芳第三季整體銷售跌一成