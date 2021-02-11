中海油：冀年底落實A股上市 料2035年LNG產量佔比35%
文章日期：2021年10月28日 18:30
中國海洋石油（下稱中海油）（0883）首席財務官謝尉志今午在第三季度業績的傳媒電話會上表示，集團仍然爭取在今年內完成在A股上市的計劃，集資額預算維持不少於350億元人民幣。他又指出，集團在降低碳排放方面，可嘗試在再生能源項目及減排生產技術方面作出探索，在轉型新能源應對雙碳目標方面，預算在未來5年內將資本開支的5至10%放在前述探索上。另液化天然氣（LNG）在減碳及在碳達峰方面為重要元素之一，集團擬在LNG業務的佔比會在2025年提高至佔35%比重。
謝尉志表示，在A股上市方面，集團正加強工作，但是具體上市時間表在證券公司及監管機構手上，希望在今年底前完成發行。集資額度維持不少於350億元人民幣，主要看最終定價情況而定，主要用於圭亞那、珠三角、渤海及海南島的海上項目開發上。至於在油價方面，他指出，隨著石油輸出國組織（OPEC）已實施控產、穩產措施，美國亦沒有大幅增產下，今年油價走勢向好，往後油價則難以判斷，很視乎油組是否維持現有生產水平及美國增產情況而定。集團方面則正盡量控制成本。他現階段未有聽聞內地政府會有干預油價的消息。
至於在減碳方面，謝尉志稱，集團已在渤海灣的開採平台方面作出努力，推進平台智能化，繼而會嘗試參與可再生能源，例如發展海上風電，提高可再生能源比例。另他們會在生產過程中投資減排技術，一方面固然需要作出投資，但是另一方面亦有助降低維護成本。隨著集團轉型並以新能源應對碳達峰及碳中和，集團計劃在未來5年內，將資本開支的5至10%，用於在新能源方面的探索。同時，集團正製定自身的碳減排路徑，期望在今後的業績報告體現出來。在過程中，LNG作為減碳的重要元素之一，集團擬在LNG的產量佔比，由目前佔比約21%，提高至2035年時的35%。
近日有報道指，中海油有參與和美國企業訂立LNG長期採購合同，謝尉志強調，這屬母公司中海油集團的業務。中海油集團作為內地第一大LNG進口商，佔內地進口份額已超過50%，他們會向各國所有的LNG供應商積極洽商採購，不限於美國，亦不可能以現貨採購為主。
記者：陳偉燊
其他報道