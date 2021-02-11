穆迪：料上葡京助澳博在2022年恢復正數EBITDA
文章日期：2021年10月28日 18:53
評級機構穆迪發表報告，跟進澳門博彩（0880）的降級檢討並更新情況。其指出，澳博雖然或在進行再融資會遇到阻滯，但是其指出，若市場邁向復甦及上葡京的營運提升，料有助改善澳博的經調整負債相對EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）比率，由2021年的負水平，轉為2022年的8.5倍及2023年的3.2倍水平。其更估計澳博到2022年回復正數EBITDA。
依預估的槓桿水平去衡量，穆迪預期2023年的企業家族評級為Ba1，並料該公司可獲發賭牌。該行指，相比其預估澳博在2021年的EBITDA為負數，若以上葡京提供的非博彩元素及奢華定位，料有助澳博吸引更多高端中場客戶，估計該該項目到2023年的毛博彩收益達160億元，物業EBITD約介乎25億至30億元，並佔澳博當年的總EBITDA比重介乎40%至50%，及幫助澳博提高營運效率，將部分團隊轉移到新項目。其更估計，澳博到2022年及2023年的EBITDA約為28億元及64億元，年資本開支會由20/21年的30至35億元，降至22年至23年每年約低於5億元的水平。
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