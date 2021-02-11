京城佳業明起招股 入場費4,024元
文章日期：2021年10月28日 19:14
內地物管商京城佳業（2210）明天起至下月3日中午招股，招股價介乎8.28至9.96港元，擬發售3666.72萬股H股，當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多3.7億元，每手400股，一手入場費4,024.15元。該股將於下月10日掛牌上市，獨家保薦人為中金公司。
集團執行董事兼副總經理羅周表示，不憂慮近期內地監管機構針對房地產及物管行業的監管打擊，認為有關政策不會對集團的業績和發展造成不利影響，又指政策的出台是出於穩定市場的考量，而集團作為國有企業，正正是一直遵行穩定發展策略。
按招股價範圍中位數，京城佳業估計集資淨額約2.78億元，所得款項淨額約60%用於戰略投資及收購機會，25%用於發展增值服務，10%用於公司的信息技術基礎設施及智能設備開發及升級，5%用於營運資金及一般企業用途。
據招股書顯示，京城佳業於2019年、2020年及截至今年5月底五個月的收入分別為10.45億元、10.91億元及4.78億元；集團純利分別為3793萬元、5750萬元及3745萬元。
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