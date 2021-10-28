國泰伙同業成立航空界氣候變化工作組 推動行業減碳排放
文章日期：2021年10月28日 20:05
國泰航空（0293）與波士頓顧問公司(BCG)及多家航空公司聯合宣佈，創立新非牟利組織「航空界氣候工作組」(Aviation Climate Taskforce)，旨在透過科技創新和協作，應對減少航空業碳排放的挑戰。
國泰於2014年成為第一家投資可持續航空燃油（SAF）生產商Fulcrum BioEnergy的航空公司，最近進一步承諾於2030年將可持續航空燃油提升至總燃油消耗量10%的水平。是次跨界別的夥伴關係，有助國泰落實持續減碳的措施，及於2050年實現淨零碳排放的承諾。
行政總裁鄧健榮表示，航空業肩負大幅度減少碳排放的重要任務，國泰十分重視與各界別通力合作研發創新科技，與志同道合的機構攜手合作，推動開發突破性的技術從而實現減少碳排放。
航空業在2019 冠狀病毒病疫情爆發前，佔每年全球二氧化碳排放量少於3%。然而，排放量或會隨著行業不斷發展而有所增加，因此航空業已積極透過通力合作，推動減碳創科技術的發展。
「航空界氣候工作組」將採用多元化的組合方案，並著重研究具關鍵作用的中期方案，例如合成燃料；配合短期可達的方案，如新興的生物源可持續航空燃油，以及氫技術等長遠方案。通過創新網絡，工作組將催化初期及上游技術方面的突破，而其協作論壇將探討其他方式，包括透過推動採用及拓展新興技術規模，務求協力減少碳排放。工作組將與行業專家、環保團體、決策機構和具灼見的學者緊密合作，為落實創新技術提供明確的實踐方向。
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