國泰於2014年成為第一家投資可持續航空燃油（SAF）生產商Fulcrum BioEnergy的航空公司，最近進一步承諾於2030年將可持續航空燃油提升至總燃油消耗量10%的水平。是次跨界別的夥伴關係，有助國泰落實持續減碳的措施，及於2050年實現淨零碳排放的承諾。

行政總裁鄧健榮表示，航空業肩負大幅度減少碳排放的重要任務，國泰十分重視與各界別通力合作研發創新科技，與志同道合的機構攜手合作，推動開發突破性的技術從而實現減少碳排放。

航空業在2019 冠狀病毒病疫情爆發前，佔每年全球二氧化碳排放量少於3%。然而，排放量或會隨著行業不斷發展而有所增加，因此航空業已積極透過通力合作，推動減碳創科技術的發展。

「航空界氣候工作組」將採用多元化的組合方案，並著重研究具關鍵作用的中期方案，例如合成燃料；配合短期可達的方案，如新興的生物源可持續航空燃油，以及氫技術等長遠方案。通過創新網絡，工作組將催化初期及上游技術方面的突破，而其協作論壇將探討其他方式，包括透過推動採用及拓展新興技術規模，務求協力減少碳排放。工作組將與行業專家、環保團體、決策機構和具灼見的學者緊密合作，為落實創新技術提供明確的實踐方向。

其他報道

穆迪：料上葡京助澳博在2022年恢復正數EBITDA

中海油：冀年底落實A股上市 料2035年LNG產量佔比35%

香港寬頻楊主光：目標未來一年住宅寬頻上客100萬戶

郵儲行第三季純利234億人幣 多賺22%

金管局維持逆周期緩衝資本為1%

中石油第三季收入增逾三成 惟盈利跌45%

畢馬威報告：亞太區風投生態已復蘇

香港寬頻全年多賺26% 末期息0.375元

農行第三季多賺14.04%至644.31億元人民幣

中海油第三季油氣銷售達580億 按年增63%

安莉芳第三季整體銷售跌一成

證監發表就修訂《集資退休基金守則》諮詢總結

中人壽第三季純利跌54% 首3季升2.9%新業務價值降19.6%

新奧過去三季銷售按近兩成 電動車競爭致加氣站銷售跌近13%

標普：港地產商信貸狀況企穩 零售租金逐步恢復